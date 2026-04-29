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日本3眾議員訪台 將晉見賴總統、拜會各部會

中央社／ 台北29日電

日本眾議院議員平將明、木原誠二及西野太亮訪台，期間將晉見總統賴清德、拜會外交部長林佳龍以及國安會、國防部以及數發部。

外交部上午發布新聞稿指出，日本眾議院議員平將明、木原誠二及西野太亮一行於4月29日至5月1日訪問台灣，期間將晉見總統賴清德、拜會外交部長林佳龍，另拜會國家安全會議、國防部、數位發展部、台灣日本關係協會等，就台日關係及區勢情勢等共同關切議題交換意見，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，平將明曾擔任日本數位大臣、內閣府副大臣及經濟產業大臣政務官，熟稔日本數位、資安與經濟事務，這次首度以國會議員身分訪台；木原誠二及西野太亮也曾擔任政府要職，3位國會議員皆為日本政壇重要中堅力量。

外交部表示，台灣與日本共享自由民主、人權、法治等核心價值，同為第一島鏈重要夥伴，面對印太區域安全挑戰與全球複雜多變情勢，平將明一行此次訪台將有助深化台灣與日本在經貿、科技等各領域的實質合作，建構更緊密堅韌的台日友好關係。

賴清德 數位發展部 外交部 日本

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