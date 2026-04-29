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全美台僑組織串連 譴責中國干預賴總統出訪
洛杉磯、紐約、休士頓、聖地牙哥、舊金山、華府等台灣僑胞組織今天發出聯合聲明，譴責中國用不合理手段干預賴總統出訪，呼籲美國正視台灣遭受不公平對待。
大洛杉磯台灣會館、紐約台灣會館、休士頓台灣人活動中心、聖地牙哥台灣中心、北加州台灣會館、華府台灣文化中心等美國主要城市的台僑組織今天聯合發出聲明。
聲明稿指出，賴清德總統原定出訪友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓，導致塞席爾、模里西斯及馬達加斯加取消飛航許可，在出發前一天被迫暫緩行程，此類公開以航空手段干預台灣元首出訪的情況，幾十年來極為罕見。
聲明強調，賴總統是代表台灣2300萬人民的民選總統，致力拓展國際友誼、傳遞民主價值，應獲得國際社會尊重與支持。
台僑團體感謝史瓦帝尼政府，重申對台友誼不變，呼籲各國正視台灣與各國自由交流的正當權利，不應屈從中國的不當脅迫，濫用主權原則損害他國利益。
聲明稿呼籲，北美台僑及友台人士團結一致，敦促美國及聯合國各會員國正視台灣遭受不公平對待，支持台灣參與國際民航組織（ICAO）等重要國際組織，並採取具體行動，防止中國脅迫他國，以間接手段對台灣或其他國家造成類似傷害。
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