開戰！陳智菡轟違藍白合默契 游淑慧反擊：妳最沒資格情勒國民黨

有名嘴爆料民眾黨前主席柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程案。對於北市議員游淑慧說，當時台南維冠大樓倒塌，但因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，大型機具都調來台北，民眾黨立院黨團主任陳智菡反批，兩人隔空賀互槓。

陳智菡批評國民黨議員用抹黑柯文哲當選舉操作，違背在野合作默契？游淑慧今天也在臉書反擊，她認為最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的「就是陳智菡小姐」。

陳智菡批評游淑慧，表示游把維冠大樓倒塌跟忠孝橋引道拆除混為一談，陳說，當年維冠倒塌時，她還在跑新聞，當時因倒塌狀況，很多大型機具不能進場；而忠孝橋引道拆除工程已經開始進行，這樣的說法是把兩件事情混在一起。在選舉期間用這樣的方式操作，甚至消費災難，讓人非常不齒。

游淑慧今天也在臉書反擊，表示「身為市議員，我為所當為。」就像民眾黨議員對於市長蔣萬安的許多批評或猛烈砲火，國民黨也都彼此尊重。游還說，「但一直以來，我認為最沒資格不斷拿藍白合來情勒國民黨的就是陳智菡小姐。」

游淑慧說，2024年國民黨全黨低聲下氣、誠意十足，希望藍白合時；是誰表現出又哭又鬧，一力反對柯前主席藍白合？「一個影響台灣未來的重大決定，我至今仍難以想像有如此荒謬的轉折。」如今面對民進黨司法追殺，國民黨上至羅智強、徐巧芯等立院黨團成員，下至黃呂主委和國民黨各地黨工，大家都無辜在承擔2024年賴清德當選的苦果和惡夢。

游嘆，即便如此，藍營有人時刻在追究「誰讓2024破局的責任嗎？」不管如何，如今還好有黨主席鄭麗文和黃國昌的堅定與誠信合作路線。「相信2026年不會重蹈2024的惡夢。」