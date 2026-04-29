能源供應恐負面影響 小笠原：賴總統支持率穩定但前景不樂觀

日本知名學者小笠原欣幸分析多家4月國政民調後指出，賴總統支持率處於穩定，但未來前景恐不樂觀，能源供應與價格可能對政府支持率造成負面影響，整體而言，執政黨施政艱辛但仍維持穩定；在地方選舉方面，民進黨可能較上次慘敗略有斬獲。

在野黨方面，小笠原提到，國民黨主席鄭麗文信任度較上月上升7.6個百分點，達31.5%，可視為與中共領導人習近平會談效應，但相較賴總統信任度46.2%、不信任43.8%，台灣民意對鄭麗文評價依然相當低，恐成為國民黨選舉中一大負擔，後續趨勢待密切觀察觀察。

小笠原在臉書針對近期多家4月民調展開分析，針對賴清德總統4月的滿意度，他以美麗島、震傳媒民調為例，兩家支持率均略有上升，賴總統支持率穩定在既非極差、也非特別亮眼的水準；其中新北市民對賴清德評價並不差，台北市完全相反，但雙北市長選舉向來有連動效應，雙方陣營如何擬定選戰策略，考驗各方政治智慧。

主要政黨支持率方面，小笠原指出，藍綠支持度與3月大致相同，民眾黨支持率在柯文哲前主席一審被判有罪後一度下滑，已看出止跌跡象。若將國民黨與民眾黨支持率加總，以在野黨合計與執政黨民進黨相比較，現階段仍由執政黨領先，但領先幅度較3月縮小，朝野拉鋸持續中。

對國共領導人會談的評價部分，小笠原分析美麗島、震傳媒及TVBS民調，前兩家民調顯示，台灣民意對國共領導人會談持否定看法者居多，但TVBS民調中，持肯定看法者較多，但沒意見的比例高達27％，顯示出選民的猶豫，台灣社會對國共領導人會談出現兩種截然不同的反應。

對於不同機構呈現出的民調差異，小笠原分析，應是成功受訪的選民群體上存在偏差。其中美麗島與震傳媒這一組的政黨支持傾向幾乎一致，TVBS數據不然；他說，此次台灣民意的反應，較為妥適的解讀應是沿著政黨支持傾向所呈現的反應。

總結而論，小笠原認為，賴總統支持率處於穩定狀態。然而，未來的前景恐怕不容樂觀。美國與伊朗的停戰走向仍不明朗，國際上石油相關產品的供應吃緊及價格上漲壓力也持續升高。台灣方面，由於政府極力凍漲汽油價格和電費，目前台灣社會幾乎沒有危機感。

小笠原欣幸表示，在石油和天然氣的儲備量上，日本多於台灣，但日本社會對於供應不足及價格上漲的危機意識，看起來卻比台灣社會更為強烈。台灣約有半數發電量仰賴天然氣，而天然氣對中東國家的依賴程度約為35%。即便天然氣的供應能夠確保，全面性的物價上漲恐怕也在所難免。一旦如此，就台灣民意過去的趨勢來看，恐將加劇對政府的批評。

最後，小笠原欣幸強調，簡而言之，執政黨雖然施政艱辛但仍維持穩定，在野黨則各自面臨著不同的問題。在地方選舉方面，就目前情勢來看，民進黨有可能較上次的慘敗略有斬獲，但外部環境的不確定性則進一步升高。能源的供應與價格問題，有可能對政府支持率造成負面影響。中國對台灣持續處於缺乏決定性手段的狀態，但川普與習近平的會談走向如何仍難以預料。距離地方選舉雖僅剩約半年，但仍有極多變數存在。