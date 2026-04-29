立院外委會出訪帛琉喊卡 黃仁：因應軍購 黨團甲動暫緩出訪

立法院外交及國防委員會原訂今赴友邦帛琉考察，國民黨團中午開黨團大會討論軍購而臨時取消。對此，帶隊的國民黨立委黃仁說，本會期開議時，外交部長林佳龍曾邀外交國防委員會的委員參訪帛琉，確實有這件事，也準備要出訪，但因應國內軍購議題，為了國防安全，接到黨團要甲動，因此才暫緩拜訪帛琉。

國民黨團中午開黨團大會討論軍購，臨時取消立法院外交及國防委員會的帛琉考察。傳出已訂妥的機票、飯店費用每人平均花費約20萬元付諸流水，以及帛琉方預計安排總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）接見，恐影響形象。

黃仁表示，本會期開議時，林佳龍曾邀外交國防委員會的委員參訪帛琉，確實有這件事，也準備要出訪，但因應國內軍購議題，為了國防安全，接到黨團要甲動，因此才暫緩拜訪帛琉。他也現場秀出行程表，指前三天收到的行程，5月1日是要由帛琉副總統要接待，而不是總統。

媒體追問，是暫緩所以並不會浪費公帑？黃仁回應，黨團重視國家安全必須留下來。至於費用是否為20萬元、多少人出訪，黃仁說，召委馬文君因為對國內重大議題無法出訪，暫時交付給他來帶隊，但各委員可能這次多少有選服，多少人並不知道，直到今天才知道取消。