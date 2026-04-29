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應曉薇女兒應佳妤宣布參選 鍾小平：自認可拿藍、白和無黨籍的

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案一審遭重判15年半，無法代表國民黨參選，女兒應佳妤上午宣布「代母出征」以無黨籍參選中正萬華市議員，同選區的國民黨台北市議員鍾小平上午受訪指出，她自認可拿到國民黨、小草，以及分一些無黨籍的票，「祝福她」。

應佳妤上午在「POP撞新聞」中受訪，對於是否「代母出征」參選市議員，已經確定了？會全力爭取？應佳妤表示，她其實還沒有表態過，但是如果繼續說沒有要選，好像也有點「假掰」；不管怎麼樣，她都準備好了，只要是可以達成她想做的事情，在哪一個位置上都一樣，「議員也是一個選項」。

鍾小平上午針對魚果市場疑鄰損案舉行記者會，受訪時針對應佳妤參選，他指出，一周前中正區里長聯誼會，應曉薇就說5月1日要宣布應佳妤用無黨籍參選。

鍾小平表示，應佳妤的邏輯很簡單，認為媽媽是國民黨的，可以拿到國民黨的票，也可以拿到一些吳怡萱「小草」的票，再分一些無黨籍市議員徐立信的票，應佳妤信誓旦旦、信心滿滿認為會當選，而且她滿23歲，符合選罷法了，祝福她。

應曉薇 應佳妤 鍾小平

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