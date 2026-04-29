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監委隔4年查林智堅學位遭撤案 黃適卓：2024年立案非針對個案
監察院日前決定重新調查新竹市前市長林智堅台大國發所論文撤銷的相關程序，引發在野黨質疑。監察院秘書長黃適卓今天表示，該案早在2024年4月9日就立案派查，調查機關是教育部和台灣大學，且並非單指哪一個個案。
立法院司法及法制委員會今天審查監察院相關預算案，國民黨立委翁曉玲表示，林智堅論文案發生在2022年，為何監院時隔了4年多才要重新調查？
黃適卓回應，這是2024年4月9日就派查的陳情案件，當時就已經啟動調查，並不是現在才啟動調查。翁曉玲質疑，監院針對埃案並沒有說的很清楚，讓外界誤以為今年才啟動調查；若2024年就立案了，又為何要拖這麼久？這個案子都已經確定了，監院現在突然要來調查台大、教育部，不免被質疑選擇性辦案，在卸任前給民進黨政府再教一份成績單，應趕快結案，不要再拖拖拉拉。
國民黨立委羅智強也批評，台大撤銷林智堅論文的審定報告書早就出來，該案已經定案了，現在監院卻又要進行調查，會讓國人認為，監委好像滿閒的。
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