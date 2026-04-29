與羅智強國政散步 許宇甄提高齡化社會都市計畫四大改革

國民黨立委羅智強日前邀請立委許宇甄散步談國政。羅今日表示，針對高齡化社會來臨，許有提出改革方向，包括儘速建立「高齡友善都市計畫評估機制」，強制配置一定比例的高齡友善設施，都市計畫也應從土地配置，升級為整體社區生活系統規劃，強制要求開發案整合社交空間與健康照護據點，建構完整的社區網絡，讓政策真正落實於在地安老。

羅智強說，他跟許宇甄國政散步，談到教育部「校事會議新制」衍生的各種問題與改革方向。她長期關心我國人口年齡結構，也聊到台灣邁入「超高齡社會」所面對的挑戰。

羅智強表示，2045年高齡人口將突破35%，台灣將成為全球高齡化速度最快的國家之一。許宇甄則指出，我國城市規畫還停留在30年前的思維。

許宇甄觀察到有4大問題。第一，審議標準與現實脫節，缺乏高齡友善指標。台灣邁入超高齡社會，都市計畫審議制度卻缺乏高齡友善指標。政府在規劃審議大規模開發案往往忽略長者的步行安全、無障礙生活圈及社區照顧設施的可及性。

許宇甄指，第二，社福設施「看得到、用不到」。新興開發區雖有硬體配置，卻因人行環境中斷、社區照顧據點密度不足，導致社會福利設施淪為虛設。此外，開發案獲取高額容積獎勵，但回饋的社福空間比例卻極低，反映出都市計畫缺乏「可及性」與「高齡需求」的視角。

許宇甄續指，第三，全齡住宅推動緩慢，「老老照顧」與「老人困老宅」將成社會風險。台灣正面臨「老老照顧」與「老人困於無電梯老宅」的雙重危機。若居住環境缺乏無障礙設計與在地醫療支持，照顧壓力將全面轉嫁至長照、醫療與政府財政體系。

許宇甄認為，第四，高齡友善生活圈正在崩壞。高齡友善城市的核心，在於半徑1公里內的可近用支持系統。目前都市開發過於追求土地利用效率，忽略了長者的醫療、社交與支持需求，易導致社會隔離與醫療支出。

許宇甄提出改革方向，包括政府應儘速建立「高齡友善都市計畫評估機制」，提供審議委員明確法規遵循，落實高齡友善空間規畫；未來都市審議制度中，應強制配置一定比例的高齡友善設施，使城市規劃與高齡化需求精準接軌；都市計畫應發揮引導作用，強制要求新開發住宅案配置10%至 20%的全齡化設計，如無門檻空間、可改裝浴廁、輪椅動線、高齡安全設計等，從硬體源頭化解高齡社會的引發的崩潰風險。

許宇甄也說，都市計畫也應從土地配置，升級為整體社區生活系統規劃，強制要求開發案整合社交空間與健康照護據點，建構完整的社區網絡，讓政策真正落實於在地安老。

羅智強表示，年長者欠缺組織與議題倡導的能力，在政治上是弱勢的一群。執政者對老年人的關心度，遠不及推出各種利多爭取年輕選票。每個人都會老，照顧長者就是照顧自己的未來。他與許宇甄會繼續努力，推動修法及制度改革，讓城市規畫回歸到以人為本，讓台灣的長者能夠在熟悉的社區中在地老化、老得安全、老得有尊嚴。