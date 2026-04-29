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蕭副總統：台灣是全球醫療社群可靠夥伴

中央社／ 台北29日電
副總統蕭美琴。中央社
副總統蕭美琴。中央社

副總統蕭美琴今天以錄影方式為「2026年台歐健康論壇」致詞表示，台灣已獲得歐盟認可列入輸歐原料藥（API）第三國，並成為國際藥政主管機關聯盟（ICMRA）準會員，證明台灣是全球醫療社群的可靠夥伴。

她說，台灣與歐洲因促進醫療進步的共同承諾而緊密相連，期盼台歐持續深化合作，共同推動全球公共衛生發展。

總統府發布新聞稿，蕭副總統以英文致詞表示，非常榮幸能為歐洲在台商務協會（ECCT）主辦的「2026年台歐健康論壇」致詞。

她說，在醫療體系建立「戰略韌性」，已成為台灣國家安全的基石之一。歐洲擁有領先全球的藥品研發能力，台灣則位處資通訊（ICT）與醫療創新領域前沿。透過雙方的夥伴關係，正攜手成為全球公共衛生第一線的良善力量。

蕭副總統表示，政府正致力實現「健康台灣」的願景。除了成立百億癌症新藥基金及強化慢性病照護外，也啟動「國家藥物韌性整備計畫」。這項倡議旨在強化供應鏈安全，同時促進產業的全面升級。

她說，台灣持續致力推動國內法規與國際標準接軌。台灣已獲歐盟認可列入輸歐原料藥（API）第三國名單，並成為國際藥政主管機關聯盟（ICMRA）準會員，這些成就充分證明台灣是全球醫療社群中真正且可靠的夥伴。

副總統表示，儘管地理位置距離遙遠，台灣與歐洲因促進醫療進步的共同承諾而緊密相連。台灣將進一步深化與歐洲各國政府、研究機構及民間企業的合作，以共同開創公共衛生的新紀元。

供應鏈 英文 歐洲

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