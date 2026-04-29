登太平島惹越南抗議 管碧玲：屬「慣常性」非針對民進黨政府

海洋委員會主委管碧玲日前登太平島主持「南援九號」演練，引發越南外交部抗議侵犯主權，管碧玲今天凌晨透過臉書發文回應，重申我國捍衛主權絕不退讓的堅定立場，並強調越南的抗議屬「慣常性」，並未造成區域緊張，且過去馬英九前總統登島時越南也曾反對，呼籲外界勿解讀為針對民進黨。

越南外交部發言人范秋姮公開表示，任何外國未經越方同意在南沙及西沙群島進行的活動，皆屬侵犯越南主權且無效。

針對越南外交部的抗議聲明，管碧玲在臉書提出3點說明。她指出越南對他國在南沙的活動提出抗議屬慣常行為，此次並未特別加強力度，我方此次演習也不會、且並未造成區域緊張。其次，越方抗議並非特別針對民進黨政府，早在2016年馬英九前總統的登島計畫，越方同樣曾提出反對。

管碧玲強調，我國經營南沙太平島與中洲礁，主軸在於為國際社會提供人道救援、科研與生態保育等多元面向的貢獻，不讓主權議題成為兩國關係的障礙，此次登島正是再次展現台灣作為「負責任管理者」的決心。

除了實施「南援九號」演習，她也提及，此行適逢世界地球日，她特別登上中洲礁參與淨灘活動。她表示，在中洲礁親眼目睹由周邊國家漂來的海洋廢棄物，也深刻體會海巡人員戍守南沙的日常艱辛，並對海巡同仁表達感謝之意。

管碧玲是在本月21日，因海委會海巡署與國防部等機關在太平島海域實施演練而登島，演練項目包含對可疑船隻進行武裝登檢等，這也是時隔7年後，再有中央部會首長登島。