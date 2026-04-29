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冷眼集／不依憲法 卓揆「牽強」硬拗

聯合報／ 本報記者林河名

中選會主委游盈隆「新官上任三把火」，針對民眾黨前立委李貞秀引發的陸配參政權爭議，他直言用國籍法處理「實屬牽強」。這番話被藍營立委大讚是「人格者」，行政院長卓榮泰昨對「牽強」一詞咬文嚼字，看似反擊，卻更像「硬拗」。

內政部強依國籍法處理李貞秀案，之所以引發高度爭議，即因選擇性適用憲法及兩岸人民關係條例。

民進黨政府視兩岸為「一邊一國」，固然有不少支持者附議，但目前的中華民國憲法及憲法增修條文，仍規定兩岸為一國的自由地區與大陸地區；兩岸既有特殊關係，也難以「國籍法」一刀切。

這也就是游盈隆所說，除非憲法與法律妥適因應與修正，兩岸關係有特殊性，現階段用國籍法處理實屬牽強，具高度爭議性。

但也因為系出綠營的游盈隆這一巴掌「太火辣」，大大打臉賴政府，讓綠營臉上掛不住。卓揆昨對立委詢問，台灣人民在大陸所得為何無法依所得基本稅額條例視為「非中華民國來源所得」課稅，回答得左支右絀，就可見其自我矛盾。

特別是，卓揆強作解人，把游盈隆的「牽強」說成「雖然有爭議，還是必須要去做」，不但莫名其妙，更凸顯不依憲依法，只會硬拗的執政心態。

兩岸 中華民國 民眾黨 李貞秀 國籍法 游盈隆 卓榮泰

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