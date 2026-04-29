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陸配參政權爭議…藍委力挺 游盈隆被讚人格者

聯合報／ 記者黃婉婷王小萌蔡晉宇屈彥辰／台北報導

民眾黨前立委李貞秀引發陸配參政權爭議，新任中選會主委游盈隆前天說，現階段用國籍法處理實屬牽強，國民黨立委陳玉珍昨大讚游是「人格者」，勇敢說出正確答案；民進黨立委則嘆游這席話撈過界，「中選會主委不是名嘴」，行政院長卓榮泰更表示目前做法沒錯，會繼續下去。

對陸配參政，游盈隆認為，李貞秀絕非最後一案，除非憲法與法律妥適因應與修正，兩岸關係有其特殊性，現階段用國籍法處理實屬牽強，具高度爭議性。這一番說法，被解讀為打臉賴政府先前處方式。

卓榮泰昨在立院指出，對於已發生的個案及後續存續的類似案例，政府應有更明確地法律規範，但這些行為人，也同時違反國籍法及兩岸人民關係條例；若有中國國籍，依中國憲法、國安法及情報法等相關各種法律，有義務配合中共要求對我國搜集情報，我國法律不予容許。

卓榮泰表示，所謂的「牽強」，就是雖然有爭議，還是必須要去做，這才是「牽強」，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，我們也會繼續下去」。

國民黨立委廖先翔質詢指出，在李貞秀案件中，政府的法律見解認定中國大陸是「外國」，但台灣人民在大陸的所得，卻無法依「所得基本稅額條例」第十二條，視為「非中華民國來源所得」課稅。卓榮泰則說，法律的適用本來就有不同領域的規範。

針對游說法，陳玉珍大讚游是「人格者」，勇敢說出法律的正確答案，按照「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」，李貞秀、大陸地區人民「不被視為外國人」，游盈隆說得很好，法律如果不完美就要修改，而不是改成照自己意思解讀，法律是怎樣就是怎樣。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，游盈隆一席話有點撈過界，盼能扮演好獨立機關主委角色；民進黨團書記長范雲也說，中選會主委不是名嘴，政治議題發言應守住分寸。

兩岸 民進黨 國民黨 游盈隆 陸配 李貞秀 國籍法 陳玉珍

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