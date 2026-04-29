鄭麗文談路線「要證明兩岸和平走得通」

鄭習會後傳出國民黨內形成「鄭麗文路線」。國民黨主席鄭麗文昨天表示，「鄭麗文路線」要證明給全世界看，兩岸和平走得通，也是中共高度期待的；台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並取得國際社會的信任，讓大家共同為區域和平作出貢獻。

鄭麗文昨天接受網路專訪。被問及美國有學者稱許「該得諾貝爾和平獎」，鄭麗文說，這是一位重量級學者站在美國國家利益的看法；美國是多元社會，對中國的態度不只一種聲音，「至少我的論述，還有鄭習會，引起他們高度關注」。

鄭麗文認為，今天中共面對的不是一個團結的台灣：賴總統持續走兩國論踩到對岸底線，中共當然要展現強硬態度；未來若有軍事衝突，二○二八年能否順利完成總統大選，或遇到危機，賴清德沒收選舉，充滿了變數，這對台灣是滅頂之災。她要證明給全台灣看，有不一樣的路可以走，這條路不但不會削弱現在民主自由的生活，反而可以給台灣更大空間，更多和平紅利。

鄭麗文說，她不只希望兩岸能和解，也希望美中可以和解，美中互相合作交流，全世界都安心；台灣不是像過去一樣，只能淪為兩大強權博弈間的籌碼，大家都很擔心，川習會是否會把台灣交易掉了。

鄭麗文說，她已經取得來自北京的善意，也希望美國可嚴肅認真思考，真正合乎美國利益、不一樣的可能性，大家都不希望打仗，台海若有事端，將導致全世界動盪不安，「這就是我的路線，就是和平」，兩岸和平才能保台，馬上可以讓大家感受到和平的紅利，也不會損害美國的利益，反而有助於美國的與全世界的利益。

至於這條路線，會不會是未來國民黨總統候選人的路線？鄭說，目前還言之過早，「如果鄭麗文路線得到黨內壓倒性的支持，以及社會多數人的支持，相信不管誰選，應該都不會偏離這樣的大方向」。