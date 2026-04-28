前進校園 蔡英文：有溫度的決策者需具備三個重要面向

前總統蔡英文今天前往台南成功大學座談演講，活動結束後，蔡英文在臉書表示，在她擔任總統的八年裡，大多數的時候，都必須在壓力之中做決定；一個有溫度的決策者，至少有三個重要的面向，包括理性、同理心、承擔。

蔡英文以「韌性成長—在壓力與爭議中練習做一個有溫度的決策者」為主題，與成大師生座談演講。

蔡英文會後在臉書表示，成功大學一直是台灣非常重要的人才培育基地。無論是在工程、醫學，或是人文與社會科學領域，都培養出許多在不同位置上，做出關鍵決定的人。

「所以，我跟同學們分享的，不只是成功，也不是單一政策，而是在壓力與爭議之中，我們要如何練習，成為一個有溫度的決策者。」蔡英文說，在她擔任總統的八年裡，其實大多數的時候，都必須在壓力之中做決定。有些壓力來自時間、來自社會不同的意見、來自不確定性，有些壓力則來自外部的國際情勢。

蔡英文表示，經過這些年的經驗，她慢慢理解到，決策從來不是冷冰冰的計算。它需要理性，也需要同理心；需要判斷，也需要承擔。

蔡英文說，在她看來，一個有溫度的決策者，至少有三個重要的面向。第一，是理性。在複雜的環境中，能夠用長期的角度思考，用制度、數據與專業，做出穩健的判斷。

第二，是同理心。蔡英文說，我們要知道，做了一個決定會影響誰，也要願意理解不同的聲音。有溫度的決策，不是讓所有人滿意，而是讓不同意見的人被看見，甚至在政策的不斷來回修正中，能夠進一步照顧需要被照顧的人，也能照顧到反對者的意見與感受。

蔡英文表示，有時候，我們最後達成的方案，並非是所謂「最佳」方案，而是「次佳」的方案，但卻能照顧最多人的感受。

蔡英文說，第三，是承擔。做出決定之後，願意為結果負責，而不是在壓力來的時候，選擇退縮或轉嫁責任。

蔡英文說，一個決策者的溫度，來自他願不願意承擔後果，並且能夠在挫敗中成長，成為更穩定、更具韌性的領導人。理性，讓我們做出判斷；同理心，讓我們記得他人；承擔，讓我們成為值得信任的人。