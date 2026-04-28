藍委被爆喊卡帛琉考察浪費公帑 外交部：尊重安排

媒體報導，立法院外委會原訂赴帛琉考察，但藍委突喊卡不去，讓公帑付諸流水。外交部今天表示，尊重外委會議程安排，外交部依需求及規定提供行政協助與聯繫安排，也配合辦理議程調整。

TVBS報導，立法院外交及國防委員會原訂29日赴友邦帛琉考察，機票、飯店等都已訂妥，多名國民黨立委卻臨時取消行程，不僅浪費公帑每人約新台幣20萬元，還白費外交部人員辛苦安排，帛琉方甚至安排總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）接見。

外交部回覆中央社提問表示，外交部一向尊重立法院外交及國防委員會的議程安排，並樂見朝野委員透過實地考察，深入了解台灣與友邦合作成果及榮邦計畫與外交工作推動情形。相關參訪交流對深化雙邊關係及強化國會外交均具正面意義。

外交部說明，有關原規劃赴帛琉的考察行程，外交部均依立法院外委會需求提供行政協助與聯繫安排，對於外委會議程的調整也配合辦理，至於媒體關切經費與行程細節，均依相關規定處理。