【即時短評】禁團令掩目捕雀 賴政府何不提出「紅色警戒」？

台灣民眾赴甘肅「旅行團」一行卅人，因在甘南州風景區發生意外，造成一死十二傷，名單中還包含兩名高階警官；此事所延伸出關於「禁團令」的討論，成為近日焦點。

觀光署統計，疫情過後，台灣民眾赴陸旅遊人次逐年攀升，2023年有176萬人次、2024年有277萬人次，去年更高達323萬人次，若再加上由港澳等地前往的旅客，可能已突破400萬人次大關。數字會說話，大陸已是台灣民眾出境目的地僅次於日本之地。

「禁團令」規定，使旅行社只能私下招募團員，遊走在灰色地帶；不少導遊這兩年來早已多次「帶團」赴陸，也有許多台灣人民陸續前往新疆、重慶、東北等地旅遊。他們有的是到當地再「成團」，有的甚至是在台灣就齊聚出發，可見所謂「禁團令」，不過是欲蓋彌彰、掩目捕雀罷了。

無怪乎，有旅行業者表示，「明明可以在餐桌上吃飯，卻逼著旅行社躲在角落偷吃」。然而，理應是兩岸溝通橋樑的陸委會卻只一再強調，在當前赴陸旅遊仍屬「橙色」警示情況，須在能確保國人赴陸人身自由及旅遊安全前提下才會開放。

陸委會還提出數字佐證，自2024年元旦迄今年3月底，相關單位接獲通報國人赴陸失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案件共計330人。鑒於赴中旅遊風險居高不下，陸委會再次提醒國人要考量風險，應避免非必要的旅行。但要問的是，既然有那麼多台灣民眾莫名其妙在大陸「被消失」，民進黨政府不就更該想辦法，要如何與北京解決類似問題，而不是只能消極地跟民眾說，「大陸很可怕，沒事不要去」。

民進黨政府的舉措常顯露出一種態勢，即因陸方先如何如何，所以我們必須反制，不能事事被北京牽著鼻子走，以此彰顯「台灣主體性」。但這話只能說對了一半，許多台灣人根本不在意綠營側翼整天宣傳的「恐陸論」，因為赴陸旅遊的CP值對許多人來說比國旅來得高；也因為這些人去了，才持續有台灣人看到現在的大陸，不論是先進面或落後之處，這才是台灣應有的作為、也才是台灣人展現主體性的行動，而不是就連學術交流也上演老師學生須個別出發，到了大陸當地再假裝碰巧見面的荒謬劇碼。

既然大陸那麼恐怖，政府又那麼愛護人民，民進黨政府何不乾脆把大陸上調至如同俄羅斯、烏克蘭、葉門等地的第四級紅色警戒？甚至乾脆禁止民眾赴陸、到大陸轉機？畢竟，就算沒有團客，難道散客去大陸、自由行就安全？如此一來，執政黨就不必為了禁不禁團的文字遊戲苦惱，也才能更彰顯「台灣主體性」吧！