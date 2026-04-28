「安樂死立法」朝野有共識？ 衛福部：事前行政審查窒礙難行

針對已送交立法院審查的安樂死法草案，民進黨立委陳冠廷今主辦座談會，邀請醫界、法律學界及衛福部代表對話。朝野均派員出席，並展現對「尊嚴終老」議題的高度關注。會中除達成跨黨派立法初步共識外，專家與衛福部也針對實務困境展開激烈辯論，衛福部認為，事前審查在行政執行上窒礙難行。

陳冠廷強調，議題無關政黨，應建立適用台灣現況且可運作的法案。立委王世堅主張，離世方式是基本人權，應將「預見未來不可承受苦痛」的心理痛苦納入考量。蔡易餘及莊瑞雄則指出，安樂死是對生命的尊重，能協助病患脫離無效醫療的折磨，並為慈悲執行的醫師提供法律保障。

國民黨立委陳菁徽則以醫師背景指出，罕病與精神疾患病程漫長，患者痛苦常被忽略。她提醒，隨著少子化與獨居人口增加，居家安寧難度提高，不應再以「社會共識不足」作為推遲立法的擋箭牌。

民眾黨立委王安祥表示，黨團已提出自有版本，期待各黨在審查初期達成共識，以利未來併案審查順暢。

關渡醫院神經內科主治醫師林易徵指出，漸凍症或失能患者雖非處於「末期」，但身心品質嚴重受損，現行「病主法」無法保障，導致病患只能尋求「斷食善終」或遠赴海外。整合醫學科主治醫師姜冠宇則引述數據稱，約四成末期病人即便接受安寧醫療仍無法緩解疼痛，強調安樂死與安寧並不互斥。

政大法律系副教授劉宏恩指出，生命權內涵應包含「自我決定權」，台灣應參考德、瑞等國經驗。法律界建議應由公證人執行意願見證，以減少後續法律爭議。民間團體則強調，取得安樂死資格不代表一定會執行，而是一種「保險」概念，讓病人在人生最後階段獲得心理安定。

衛福部醫事司代表在會中持審慎保留態度，認為現行的安寧緩和照護與「病主法」已能實現尊嚴善終。醫事司副司長劉玉菁坦言，草案中設計的「事前審查委員會」在行政執行上窒礙難行，由行政決定判斷個人是否適合終止生命，行政機關難以承擔此責任，實務上恐面臨無人願意擔任委員的窘境。此外，衛福部也對末期病人定義、費用是否納入健保等細節提出修正建議。

陳冠廷強調，將依據各方建議調整條文，目標是催生一個能被社會接受、在實務上真正可運行的安樂死法案。