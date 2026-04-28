蔡英文成大演講談有溫度決策者 梅嶺健行直呼棒

前總統蔡英文今天到台南市於國立成功大學演講，談「有溫度的決策者」特質後，也首次到台南楠西區梅嶺風景區健行，直呼印象深刻，民眾很熱情，感覺很棒。

蔡英文講題為「韌性成長．在壓力與爭議中，練習做一個有溫度的決策者」，開放成大學生及教職員工報名，900個名額秒殺，不少無法進場民眾在場外守候，拍攝蔡英文進場到離開時的身影。

與會者轉述，蔡英文指有溫度的決策者特質包括理性 、同理心與承擔，且要學會在不確定中做決定、學會與不同意見共存及保持內心穩定。

成大校長沈孟儒會後轉述，蔡英文表示，領導者決策時，在理性之外要有「同理心」，才能知道反對者在想什麼。領導者面對不確定的未來，還是要做決定與有擔當，決策可能不是最好，卻也是次好、適合大眾。

此外，蔡英文說，「歷史會告訴你很多事情，在你進入社會前會從歷史經驗得到很多啟發」，不要放棄自己最重要。

蔡英文演講後，接受民主進步黨台南市長參選人陳亭妃邀請到梅嶺健行，陳亭妃說，蔡英文提及，成大演講後有些空檔，詢問是否有適合戶外活動地點值得造訪，就建議可到梅嶺走走。

蔡英文在陳亭妃及多名支持者陪同下，從梅峰古道往上，再轉伍龍步道而下，欣賞沿途風光，隨後參拜伍龍宮，在當地餐廳享用美食。