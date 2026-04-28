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影／核三重啟說明會 民眾:「核安無虞、核廢有解」的如何落實

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
核安會管制組長高斌（左二）表示，針對核三重啟核安會將進行實質安全審查外，也會到現場確認各項作業是否依照規畫妥善進行。記者劉學聖／攝影
核安會管制組長高斌（左二）表示，針對核三重啟核安會將進行實質安全審查外，也會到現場確認各項作業是否依照規畫妥善進行。記者劉學聖／攝影

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」。針對台電提出核三廠運轉執照屆期準備再重啟，與地方進行說明會，現場有恆春在地居民、屏東縣監督核能安全委員會委員及近30個民間團體共同前來參加，他們針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議，在三原則尚未落實前，不應推動再運轉審查。

中山大學社會學系副教授邱花妹指出，目前核三再運轉審查仍高度集中於技術面，僅透過形式性的地方說明會回應社會疑慮，缺乏完整資訊公開、資訊轉譯與公眾討論機制。地球公民基金會董事長李根政表示，台灣核電歸零已近一年，當前真正棘手的挑戰，是半導體與AI產業帶來超乎預期的用電成長，然而，核能並非解方。核電不僅成本高昂、建置與重啟期程漫長，至今包括台灣在內，多數國家仍未解決核廢料最終處置問題。政府必須清楚說明，所謂「核安無虞、核廢有解、社會共識」的具體標準與落實方式為何。

核安會管制組長高斌表示，針對核三重啟核安會將進行實質安全審查外，也會到現場確認各項作業是否依照規畫妥善進行，地方說明會是審查過程一環，蒐集在地鄉親關切點，作為管制參考。高斌強調，審查部分，核安會有建置法規體系，包含法規規範及審查法則，除參考國外，也考慮到台灣管制實務，以建構整套技術審查，嚴格把關。

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議，圖為核三廠外觀。記者劉學聖／攝影
核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議，圖為核三廠外觀。記者劉學聖／攝影

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影
核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影
核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影
核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，許多民間團體針對台電提出的重啟計畫紛紛表達擔憂，也呼籲核安會正視核三重啟的風險與爭議。記者劉學聖／攝影

核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，當地的各級民意代表都出席了解狀況。記者劉學聖／攝影
核能安全委員會今天在核三廠所在地屏東恆春鎮舉行「核三廠再運轉審查地方說明會」，當地的各級民意代表都出席了解狀況。記者劉學聖／攝影

台電 恆春 核三廠

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