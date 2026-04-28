支持幕僚進修 民進黨2026美德青年育才計畫開跑

民進黨今天表示，2026年「美德青年育才計畫」報名開跑，鼓勵黨內青年自主進修、增進技能或就讀國內外碩博士班，藉以拓展視野並持續學習，預計將提供黨內青年幕僚近百名獎助金名額；歡迎符合資格的黨內青年政治工作者把握機會，於6月1日之前提出申請。

民進黨發布新聞稿指出，兼任民進黨主席的總統賴清德在2024總統大選後，捐出部分總統選舉競選補助款成立「民主進步黨美德青年育才計畫」，補助黨內40歲以下青年政治工作者，持續投入國內外碩博士班研讀、短期專業進修、議題訪調與交流計畫，並在過去2年已補助51位黨內青年幕僚，今年更邁入第3期計畫，將持續支持黨內青年幕僚。

民進黨表示，賴總統上任以來，中央持續推動「0-22歲投資未來世代」政策，除設立青年百億海外圓夢基金計畫，也推動大專校院減免學雜費、學生校內住宿補貼，這2年更推出支援青年就業計畫、文化幣擴大發放等青年政策，投資國家未來。

民進黨說，培育民進黨內的青年幕僚，除「美德青年育才計畫」外，今年7月民進黨也再次舉辦將前往美國華府的「新生代外交培力營」，積極培育對國際事務有興趣的青年。

民進黨表示，這次「美德青年育才計畫」，「短期專業進修獎助（A類）」將補助「國內實體或國內外線上課程進修」、「議題訪調計畫」及「國外短期研習進修或交流計畫進修」三大類技能進修，共計70個名額；今年針對A類國外進修除機票費及住宿費外，更擴大補助報名費及課程費支出之類別。而「碩博士班進修獎助（B類）」則開放「國內外碩士班」及「國內外博士班」獎助，共計23個名額，最高可得新台幣30萬元補助。

民進黨說明，這次計畫共釋出93個名額，只要是年齡在40歲以下、有民進黨黨籍、累計2年以上黨內政治工作資歷者，皆可報名計畫。歡迎符合資格的黨內青年政治工作者把握機會，於6月1日之前提出申請。