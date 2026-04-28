借鏡韓國解少子化危機 卓榮泰：盼生育率從0.69先升至0.8

有關少子化趨勢，韓國近兩年出現很大反轉，今年2月新生兒接近2.3萬人，立委盼我國政府能到韓國取經。行政院長卓榮泰表示，我國現在已經把韓國視為很重要的觀察對象，盼我國生育率先從0.69人開始往上升到0.8人、0.9人，一步一步再往上升。

卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。卓榮泰表示，少子女化問題，一直是政府人口對策當中要去解決的，已經上升到國安層次的問題了。按照趨勢來看，外界估今年新生兒出生數可能保不住10萬人，政府會極力撐住，但效果可能一、兩年後才會發生。

立委羅智強質詢提到，觀察今年1至3月份新生兒人數持續下跌，今年可能連10萬人都保不住；他也質疑，國發會有關新生兒的預測人數，數據幾乎是亂填。卓榮泰認為，實際人數應該要再高一些，國發會數據只是當時的預估。

羅智強說，韓國少子女化也很嚴重，但這兩年出現很大反轉。韓國今年2月新生兒接近2.3萬人，是同月份七年來最高。預估韓國新生兒人數今年可回到30萬人，亦為出生人數從2024年7月起連續20個月正成長上升，總生育率是0.93人，較去年增加0.1人。他希望我國政府也能到韓國取經。

卓榮泰表示，我國現在已經把韓國視為很重要的觀察對象，韓國生育率在一、兩年當中能夠從0.81提升到0.9，這個趨勢其中一定有某些因素，跟我國是相同的，可以來共同學習。

羅智強詢問，對於我國總出生率有沒有什麼新的目標？賴清德總統於2017年擔任行政院長時，我國總生育率是1.17人，當時訂下2030年總生育率要提高到1.4人，有沒有把握回到當時訂下的目標？

卓榮泰坦言，應該沒有一步到位的可能性，盼我國生育率先從0.69人開始往上升到0.8人、0.9人，一步一步再往上升。政府現在訂定了一整套計畫，韓國在兩年之內有顯著提升，我方基於國情相同可以充分吸取經驗，給年輕家庭更多補助，以及更多育嬰彈性時間或人力協助。