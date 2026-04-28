張凌赫來台行動自由？ 李遠：政府不會限制言論

中國古裝劇「逐玉」近期爆紅，文化部長李遠今天被立委問到，若男主角張凌赫來台是否可行動自由時說，張凌赫若來台會愛上台灣，是因為張凌赫會呼吸到自由的空氣，台灣政府不會限制言論、不會打壓張凌赫。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委翁曉玲質詢時指出，台灣電影「比悲傷更悲傷的故事」在大陸創下新台幣42億元票房的驚人紀錄、「周處除三害」也有27億元，是否支持台灣影視作品到大陸放映。

李遠說，目前台灣電影工作者，拍電影時目標已經放棄中國大陸市場，因為變數很大，要經過審查，不知道哪部能過、哪部不能過。文化部鼓勵所有電影工作者要努力拍出一部電影可以走上國際，在台灣票房好一點。

李遠表示，台灣准許中國電影來台，每年抽籤10部、內容不審查，若得金馬獎最佳影片、最佳導演也可來台，「台灣從頭到尾都是敞開心胸接受中國電影」。翁曉玲問，陸片還有每年10部的配額管制必要嗎，李遠說，應該先請中國不要審查，兩邊要互相公平。

另外，翁曉玲問，「逐玉」男主角張凌赫如果來台，是否可吃喝玩樂、行動自由。李遠說，他不曉得逐玉主角來台是什麼話題，台灣電視劇「乩身」收視率就比逐玉高，為什麼不講乩身，「問題是他（張凌赫）什麼時候來台灣嘛」。

李遠表示，他會說張凌赫會愛上台灣，是因為張凌赫會呼吸到自由的空氣，台灣政府不會限制言論、不會打壓張凌赫，並反問「妳（翁曉玲）為什麼那麼希望他（張凌赫）來呢，我覺得好奇怪」，從頭到尾張凌赫都是一個假議題。