都委會審議公設保留地解編案 籲地方儘速還地於民

內政部都市計畫委員會今天審議宜蘭、嘉義、台中、台東及澎湖等5縣市轄內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，其中台東市主要計畫1處已完成審議，其餘將從今年底至明年6月分批提報委員會審議。都委會呼籲地方政府加速辦理公保地解編，落實還地於民。

公共設施保留地（公保地）為在都市計畫中已被劃設作公共設施用地，但地方政府因故尚未取得的土地，如民國52年台東市都市計畫劃設大量公保地，卻因欠缺經費徵收開發，土地閒置又無法歸還地主，形成「有地卻不能用」困境。

內政部國土署今天透過新聞稿指出，政府正視長期受限的公設保留地議題，已透過建立分階段方式提報都委會會議審議，後續會持續透過加速行政作業與精進審議流程，積極協助並督促地方完成法定程序，全力落實檢討與開發。

國土署表示，都委會今天召開會議，審議宜蘭、嘉義、台中、台東及澎湖等5縣市轄內共19處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，其中除台東市主要計畫1處已完成審議外，其餘包括龍潭湖風景特定區、嘉義朴子、台中市、台中港特定區、台東池上及馬公等地區都市計畫，將採分批提報都委會方式辦理。

國土署說，為加速處理長期受限的公設保留地解編事宜，具體實踐還地於民的政策目標，內政部將以務實態度持續推動，在兼顧都市發展需求與民眾權益保障的前提下，加速土地活化利用並化解民怨，為民眾打造更具韌性且公平的居住環境與都市生活品質。