快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

都委會審議公設保留地解編案 籲地方儘速還地於民

中央社／ 台北28日電

內政部都市計畫委員會今天審議宜蘭、嘉義、台中、台東及澎湖等5縣市轄內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，其中台東市主要計畫1處已完成審議，其餘將從今年底至明年6月分批提報委員會審議。都委會呼籲地方政府加速辦理公保地解編，落實還地於民。

公共設施保留地（公保地）為在都市計畫中已被劃設作公共設施用地，但地方政府因故尚未取得的土地，如民國52年台東市都市計畫劃設大量公保地，卻因欠缺經費徵收開發，土地閒置又無法歸還地主，形成「有地卻不能用」困境。

內政部國土署今天透過新聞稿指出，政府正視長期受限的公設保留地議題，已透過建立分階段方式提報都委會會議審議，後續會持續透過加速行政作業與精進審議流程，積極協助並督促地方完成法定程序，全力落實檢討與開發。

國土署表示，都委會今天召開會議，審議宜蘭、嘉義、台中、台東及澎湖等5縣市轄內共19處都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，其中除台東市主要計畫1處已完成審議外，其餘包括龍潭湖風景特定區、嘉義朴子、台中市、台中港特定區、台東池上及馬公等地區都市計畫，將採分批提報都委會方式辦理。

國土署說，為加速處理長期受限的公設保留地解編事宜，具體實踐還地於民的政策目標，內政部將以務實態度持續推動，在兼顧都市發展需求與民眾權益保障的前提下，加速土地活化利用並化解民怨，為民眾打造更具韌性且公平的居住環境與都市生活品質。

台中市 台東 國土署

延伸閱讀

花蓮府會預算僵局仍未解 議會喊話縣府「別讓政治凌駕民生」

花蓮預算卡關逾半年...縣府控議會違法 喊話中央1個月內裁決

新竹縣台知園區範圍拍板450公頃 拚8月舉辦正式聽證會

國土署：室內裝修既有申請規定未變 應選合格業者

相關新聞

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

美麗島電子報今天公布最新4月國政民調，賴清德總統信任度、施政滿意度，有46.2%民眾信任賴總統、43.8%不信任，而賴總統施政滿意度，有44.5%滿意，相較上個月增加0.7個百分點、另外有47.5%不

周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

軍購特別條例持續在立法院卡關，美國在台協會昨天拜會在野黨領袖，民眾黨主席黃國昌表示，對方當場詢問「民進黨一定要1.25兆元嗎？」民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友

財產申報／蔣萬安存款少300多萬 李四川18筆土地6筆在信義區

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元；李四川申報的存款2133萬元，另外還北市、新北及小琉球共

游盈隆質疑國籍法卡陸配參政 陳玉珍讚人格者：說出正確答案

中選會主委游盈隆昨一上任，針對李貞秀案即表示李案絕非最後一個案例，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。對此，國民黨立委陳玉珍今日表示，游盈隆真的是人格者，勇敢說出法律的正確答

借鏡韓國解少子化危機 卓榮泰：盼生育率從0.69先升至0.8

有關少子化趨勢，韓國近兩年出現很大反轉，今年2月新生兒接近2.3萬人，立委盼我國政府能到韓國取經。行政院長卓榮泰表示，我國現在已經把韓國視為很重要的觀察對象，盼我國生育率先從0.69人開始往上升到0.

張凌赫來台行動自由？ 李遠：政府不會限制言論

中國古裝劇「逐玉」近期爆紅，文化部長李遠今天被立委問到，若男主角張凌赫來台是否可行動自由時說，張凌赫若來台會愛上台灣，是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。