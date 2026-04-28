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陸配參政議題延燒 劉世芳：用國籍法處理並無問題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
內政部長劉世芳今天上午出席國家住都中心白鷺社宅動土典禮。圖／國家住都中心提供
內政部長劉世芳今天上午出席國家住都中心白鷺社宅動土典禮。圖／國家住都中心提供

陸配參政權議題延燒，中選會主委游盈隆昨稱用國籍法處理此議題實屬牽強且具高度爭議，內政部長劉世芳今到桃園出席國家住都中心白鷺社宅動土回應媒體內政部已發函給中選會與立法院秘書長，希望註銷前立委李珍秀當選資格，並強調這是按照國籍法規定辦理，一點都沒有問題。

劉世芳表示，內政部的立場從頭到尾都一致，國籍法第20條標記很清楚，所有具外國籍的人，當選民選公職的前一天就必須提出放棄國籍聲明，立法院有前例，例如李慶安跟李明興，對李貞秀也是同樣標準。

劉世芳表示，內政部知道李貞秀原籍中華人民共和國，如果她沒有放棄國籍，會有忠誠義務的法律衝突。而李貞秀離開立法院之後，內政部上周已發函中選會跟立法院秘書長，希望註銷她的當選資格，這個是按照國籍法的相關規定辦理，一點都沒有問題。

立法院 立委 內政部

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