出席總統創新獎頒獎典禮 賴清德：政府作國人靠山營造更開放創新環境

賴清德總統今天出席「總統創新獎頒獎典禮」時表示，創新的起點是為了解決問題，創新沒有標準答案，但有共同目標，是要讓國家更進步、社會更繁榮、人民更幸福，讓世界因台灣變得更好。未來政府將持續作國人的靠山，營造更自由開放的創新環境，用多元的創新力，在國際各個領域綻放耀眼的台灣之光。

第七屆「總統創新獎」團體組得獎者為瑞昱半導體股份有限公司、社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會。一般個人組得獎者為國立清華大學通識中心與人文社會學院教授暨導演蕭菊貞、國立成功大學醫學院名譽講座教授王榮德。青年組得獎者為悠由數據應用股份有限公司總經理吳君孝。

賴總統上午出席頒獎典禮致詞表示，總統創新獎的設立宗旨，是鼓勵產、官、學、研及社會各界以多元創新思維回應時代挑戰，開創國家未來。該獎項不僅表揚新方法與新突破，更彰顯台灣具備宏觀視野及不怕困難與考驗的勇敢精神，成為創新的新典範。

賴總統恭喜團體組獲獎者瑞昱半導體股份有限公司表示，瑞昱身為全球第七大無晶圓IC設計公司，從AIoT到電動車，不僅帶動產業高階轉型，更鞏固台灣在全球半導體無可取代的領先地位；該公司的晶片不僅讓台灣連結國際，也讓科技發展更加迅速。

賴總統提到，除了以晶片聞名世界，台灣最美麗的風景就是人；期盼所有從世界各地來台灣打拚的朋友，不分國籍和背景，只要生活在台灣都能感受到家的溫暖。因此要肯定「One-Forty」的年輕朋友們創立移工學習平台，陪伴超過10萬名移工朋友學習成長，推動校園與企業的友善環境，搭起檯灣社會與移工朋友之間的重要橋梁，讓台灣更加溫暖而美麗。

賴總統說，創新不只是朝著未來勇往直前，也要停下腳步回頭凝視我們的根源，並向拍片記錄台灣半導體發展歷程的蕭菊貞導演致上最高敬意。蕭菊貞30年來透過「造山者」、「紅葉傳奇」等重要作品，用影像的語言、人文的關懷，詳細記錄了台灣的社會變遷、展現台灣人的精神，為台灣的產業發展過程留下國家級的文化記憶。

賴總統也談到，國家在成長、社會在進步，人民的健康一定要優先照顧。因此要向王榮德教授致敬，王榮德是國家職業醫學專科制度的重要推手，長期投身職業病研究，對職業醫學、勞工安全、健保決策、公共衛生都有巨大貢獻；感謝王榮德用科學實證守護勞工的健康與安全。

青年組方面，賴總統恭喜及肯定悠由數據總經理吳君孝，懷抱著資料科學家的熱忱和使命感，帶領團隊開發「AI作物土壤監測系統」，運用衛星光譜和演算法，讓台灣的智慧農業更加精準、有效率，並將台灣經驗推廣到全世界32個國家，這是一個結合農業與科技的成功外交，非常不簡單。