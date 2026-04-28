快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 士林地院判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

出席總統創新獎頒獎典禮 賴清德：政府作國人靠山營造更開放創新環境

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今出席「總統創新獎頒獎典禮」，肯定得獎者以創新回應時代挑戰、為國家發展注入動能。圖／總統府提供
賴清德總統今出席「總統創新獎頒獎典禮」，肯定得獎者以創新回應時代挑戰、為國家發展注入動能。圖／總統府提供

賴清德總統今天出席「總統創新獎頒獎典禮」時表示，創新的起點是為了解決問題，創新沒有標準答案，但有共同目標，是要讓國家更進步、社會更繁榮、人民更幸福，讓世界因台灣變得更好。未來政府將持續作國人的靠山，營造更自由開放的創新環境，用多元的創新力，在國際各個領域綻放耀眼的台灣之光。

第七屆「總統創新獎」團體組得獎者為瑞昱半導體股份有限公司、社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會。一般個人組得獎者為國立清華大學通識中心與人文社會學院教授暨導演蕭菊貞、國立成功大學醫學院名譽講座教授王榮德。青年組得獎者為悠由數據應用股份有限公司總經理吳君孝。

賴總統上午出席頒獎典禮致詞表示，總統創新獎的設立宗旨，是鼓勵產、官、學、研及社會各界以多元創新思維回應時代挑戰，開創國家未來。該獎項不僅表揚新方法與新突破，更彰顯台灣具備宏觀視野及不怕困難與考驗的勇敢精神，成為創新的新典範。

賴總統恭喜團體組獲獎者瑞昱半導體股份有限公司表示，瑞昱身為全球第七大無晶圓IC設計公司，從AIoT到電動車，不僅帶動產業高階轉型，更鞏固台灣在全球半導體無可取代的領先地位；該公司的晶片不僅讓台灣連結國際，也讓科技發展更加迅速。

賴總統提到，除了以晶片聞名世界，台灣最美麗的風景就是人；期盼所有從世界各地來台灣打拚的朋友，不分國籍和背景，只要生活在台灣都能感受到家的溫暖。因此要肯定「One-Forty」的年輕朋友們創立移工學習平台，陪伴超過10萬名移工朋友學習成長，推動校園與企業的友善環境，搭起檯灣社會與移工朋友之間的重要橋梁，讓台灣更加溫暖而美麗。

賴總統說，創新不只是朝著未來勇往直前，也要停下腳步回頭凝視我們的根源，並向拍片記錄台灣半導體發展歷程的蕭菊貞導演致上最高敬意。蕭菊貞30年來透過「造山者」、「紅葉傳奇」等重要作品，用影像的語言、人文的關懷，詳細記錄了台灣的社會變遷、展現台灣人的精神，為台灣的產業發展過程留下國家級的文化記憶。

賴總統也談到，國家在成長、社會在進步，人民的健康一定要優先照顧。因此要向王榮德教授致敬，王榮德是國家職業醫學專科制度的重要推手，長期投身職業病研究，對職業醫學、勞工安全、健保決策、公共衛生都有巨大貢獻；感謝王榮德用科學實證守護勞工的健康與安全。

青年組方面，賴總統恭喜及肯定悠由數據總經理吳君孝，懷抱著資料科學家的熱忱和使命感，帶領團隊開發「AI作物土壤監測系統」，運用衛星光譜和演算法，讓台灣的智慧農業更加精準、有效率，並將台灣經驗推廣到全世界32個國家，這是一個結合農業與科技的成功外交，非常不簡單。

瑞昱 半導體 賴清德 賴總統

延伸閱讀

海巡署首屆國家海光獎頒獎 賴清德：中共灰色襲擾與日俱增

聯合報社論／當賴清德走不出去，林佳龍也躲躲閃閃

賴總統出訪受阻 印度學者：將成中國大陸孤立台灣新途徑

蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用大南方成果展

相關新聞

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

美麗島電子報今天公布最新4月國政民調，賴清德總統信任度、施政滿意度，有46.2%民眾信任賴總統、43.8%不信任，而賴總統施政滿意度，有44.5%滿意，相較上個月增加0.7個百分點、另外有47.5%不

周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

軍購特別條例持續在立法院卡關，美國在台協會昨天拜會在野黨領袖，民眾黨主席黃國昌表示，對方當場詢問「民進黨一定要1.25兆元嗎？」民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友

財產申報／蔣萬安存款少300多萬 李四川18筆土地6筆在信義區

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元；李四川申報的存款2133萬元，另外還北市、新北及小琉球共

游盈隆質疑國籍法卡陸配參政 陳玉珍讚人格者：說出正確答案

中選會主委游盈隆昨一上任，針對李貞秀案即表示李案絕非最後一個案例，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。對此，國民黨立委陳玉珍今日表示，游盈隆真的是人格者，勇敢說出法律的正確答

陸配參政議題延燒 劉世芳：用國籍法處理並無問題

陸配參政權議題延燒，中選會主委游盈隆昨稱用國籍法處理此議題實屬牽強且具高度爭議，內政部長劉世芳今到桃園出席國家住都中心白鷺社宅動土回應媒體內政部已發函給中選會與立法院秘書長，希望註銷前立委李珍秀當選資

北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能

鄭習會後傳出黨內形成「鄭麗文路線」。國民黨主席鄭麗文今天表示，她要證明給全世界看，兩岸和平走得通，也是中共高度期待的，鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。