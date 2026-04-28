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立院排審空污法修法 卓榮泰盼朝野以國家整體性為念

中央社／ 台北28日電

民進黨立委沈發惠今天質詢提到，立法院29日將審查空氣污染防制法部分條文修正草案，業界對此有高度疑慮，憂衝擊產業發展與能源配置。行政院長卓榮泰說，希望朝野黨團討論時，務必以國家整體性為念，他也會請部會加強溝通。

針對立法院社會福利及衛生環境委員會29日將排審空氣污染防制法部分條文修正草案，經濟部27日表示，此次修法恐削減國內電力供應及產業供應鏈韌性，影響全國約8000家領有固定污染源操作許可的業者，經濟部必須要為產業請命，呼籲維持現行制度，避免增加企業營運不確定性。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，沈發惠質詢時提到，在野黨這次提出的空污法修法重點，包括要把空污許可證的效期縮短，也授權地方政府可以自行決定要禁用哪些特定燃料等，而工總等公協會發表聲明，反對這次的修法，認為衝擊非常大。

沈發惠認為，此次修法不只是環境部的問題，更事涉全國重大產業發展，包括半導體、鋼鐵、石化、紡織、水泥等，甚至還影響到下游產業及全國能源與電力配置議題。

卓榮泰指出，從最近幾天收到的訊息、看到的公開資訊得知，很多公協會對於此次修法表達高度憂慮，因為當電廠無法發電的情況下，工廠也就沒有辦法生產營運，影響非常大，讓業界恐懼。

卓榮泰表示，希望朝野黨團在即將到來的討論中，無論是協商還是修法過程，務必要以國家整體性為念，不要造成各地方政府的權限被無限擴大後，各地標準變不一樣，導致中央執法困難，產業也會無法適應，他也會請部會加強溝通，讓這件事情有合理的解決。

此外，國民黨立委廖先翔質詢時，關注零股交易等議題，包括是否開放金融槓桿、當沖等。金管會主委彭金隆說，他會責成2個交易所研究，對於所有制度都持開放態度。

彭金隆也表示，很多個股的價值超過百元、千元甚至萬元，零股的金額蠻大的，為維持對所有投資人都公平，因此開始優化過程，將零股的交易時間及撮合效率，調整到跟整股一樣。

環境部 民進黨 立法院

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