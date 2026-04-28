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寵物美容定型化契約漏洞百出 民眾黨籲農業部暫緩實施

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團今舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會。圖/民眾黨團提供
民眾黨立院黨團今舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會。圖/民眾黨團提供

民眾黨立委洪毓祥今攜同台北市議員張志豪、林珍羽、寵物美容師協會籌備主任黃昊倫共同舉行記者會，揭露農業部推出的「寵物美容定型化契約」草案公告至今已逾兩年緩衝期，目前仍是「0家銀行」願提供信託保證，契約內容規定不明卻強推業者入坑，導致許多業者為避風險拒收高齡寵物，造成飼主、寵物、業者三輸局面，呼籲農業部盡速暫緩實施。

洪毓祥表示，犬貓美容服務定型化契約在111年12月2日草案公告後，114年5月12日上路，整整已有兩年緩衝時間。農業部要求契約限制加收費用，導致實務上飼主先被「收好收滿」，一旦服務過程中發生高齡或病弱犬貓突發狀況，業者因契約規範無法即時處置，就因此吃上罰單；同時契約對於「異常傷害」定義不明，服務超時定義也不清楚。

洪毓祥說，定型化契約針對預收費用要求業者設立銀行信託或履約保證機制，但寵物美容規模較小、金額低，對銀行而言根本沒有承接誘因；以包月一萬元為例，年管理費不到0.5%，銀行一年僅收約50元。農業部對外宣稱陽信銀行有意承接，但民眾黨團實際求證後發現，陽信表示從未辦理過此類信託業務，農業部公然說謊。

洪毓祥也指出，農業部一方面表示定型化契約不需要填寫身分證字號，官網所提供的契約範本卻是要求填寫。針對銀行端無意願承保，農業部為求脫身，表示未來可由「中華民國寵物產業品質保障協會」協助處理，但該協會最快卻要到今年五月才成立；農業部在沒有銀行願承接、沒有公協會協助的狀況下強行要求制度先行，這不只是行政怠惰，更是挖坑讓業者跳。

台北市議員張志豪表示，一個政策應要「業者能做到、主管機關通知到位、規定合乎現實」三點，但農業部的寵物美容定型化契約卻一點都沒做到。契約規定業者預收超過1萬元就必須找銀行信託，但台灣哪一家銀行願意承接社區小型寵物美容店的信託業務？中央定了一個全國銀行都不接的業務，業者如何配合？

台北市議員林珍羽舉例，現在部分業者已經拒收10歲以上年邁寵物的美容，深怕出意外；或是業者為自保，要求飼主於美容過程中全程留下陪同。中央法條定得亂七八糟，農業部新聞稿漏洞百出、不斷自打臉，連總統府副秘書長何志偉家裡的陽信銀行都不承接履保業務，新聞稿是在騙誰？

林珍羽指出，定型化契約揭露收費資訊，原意是避免消費爭議，現在卻要消費者與業者面臨未知糾紛與未知收費狀態；寵物美容與寵物產品完全不同，農業部卻把寵物當成馬鈴薯一樣整包批次檢查，這難道是中央對待生命的方式嗎？農業部不要說用「勸導代替開罰」，規定不符現實，地方要怎麼勸導？請農業部三思而後行。

寵物美容師協會籌備主任黃昊倫表示，農業部之前一直說定型化契約不用填飼主身分證字號，但宣導不足，且飼主擔心個資外洩、地方動保處在配套不足狀況下加強稽查也嚴重影響生意，農業部說法是「何不食肉糜」，讓業者心寒。

黃昊倫補充，台灣沒有「動物法醫」制度，寵物若在美容過程中出現意外或死亡，責任歸屬無法釐清。而「履約保證」部分，只要被檢舉就會被按消保法開罰，首次3至30萬、第二次5至50萬，金額之大根本無法承受。他呼籲農業部暫緩，待與第一線從業人員認真討論過後，再實施新制。

農業部動保司副司長陳中興回應，農業部已深刻檢討，將盡速地協調金融機構辦理履約保證。行政院消費者保護處副處長陳星宏表示，寵物美容定型化契約經過多次產官學代表開會討論，原意是希望保障消費者，但內容與農業部執行面確實需要檢討。

民眾黨 張志豪 寵物

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