反對超徵稅收普發現金入法 卓榮泰：恐無力支應重大建設

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委吳秉叡質詢時，針對在野黨擬將超徵稅收「普發現金」正式入法提出質疑。卓揆說，實徵數超過預算數，造成歲計賸餘，賸餘使用有限制，如果錢都發給大家，重大公共建設無力支應。

吳秉叡今日質詢，提出「租稅法定主義」，表示未來只要歲收稅額比預算數高出15%以上的話，直接還稅於民，意即普發現金，可能不經過委員會討論，直接進二讀。他質疑在野黨要將普發現金正式入法的合理性。他說，稅沒有「超徵」的問題，全部都是法律的規定，法律規定該徵就得徵。

卓榮泰說，實徵數超過預算數會造成歲計賸餘，但賸餘的使用是有限制跟一套規定的，須先還債等等。全國許多大型公共建設，已有計畫但尚未核定的軌道建設預算超過6千億元以上，如果錢都發給大家，重大公共建設將無以為繼，無力支應。

卓榮泰說，國防、社福等每年需編列足夠預算，如果有實徵數超過預算數的歲計賸餘，可在下一年度編列預算增加福利、建設等，而不是「散出去」。這些終究是來自人民跟產業努力的結果，政府一定是將其放到對人民、產業有利的方向去。

卓榮泰說，以今年預算來看，今年舉債近3千億元，加上特別預算，是舉債超過4千億元。當國家把一筆錢當作普發現金，之後做公共建設則必須舉債，對國家來講得不償失。

卓榮泰說，對人民來講，也許獲得部分現金，但整個國家的基礎建設、重大發展將因此停滯。政府有必要再加強說明。

財政部長莊翠雲說，未來在稅收的估測上會日益精進，更接近事實，相信情況會較好。