游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援 陳智菡：違背在野合作默契

有名嘴昨爆料，民眾黨前主席柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案，台北市議員游淑慧也表示，那時台南維冠大樓倒塌，卻因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，大型機具都調來台北，沒有大型機具可以吊起維冠大樓。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，國民黨議員用抹黑柯文哲當選舉操作，是否違背在野合作默契，國民黨恐要思考。

針對名嘴爆料柯文哲忠孝橋引道拆除工程案可能涉貪，外傳檢廉要開始約辦相關證人，台北市議員林珍羽質疑，名嘴爆料的資訊來源為何，是否與特定單位長期配合？此案監察院在2021年就已經調查結案，結論是不構成詐領。那麼現在所謂重新偵辦的目的為何？這反而應該去問檢調單位及爆料者。

林珍羽指出，外界討論的招標公告跟允許廠商替代方案工期縮為6天、新增工項及變更比原規劃增加670萬元等，這是由廠商自行吸收。另外，原本就編列的調度經費以及廢棄物運輸費用，並不屬於所謂「追加預算」的範圍。同時，周邊古蹟如北門、台北郵局、三井倉庫，在施工過程中均未受損。現在是名嘴可以取代檢調辦案嗎？可以代表司法機關定罪嗎？這樣的情況令人非常擔憂，難道是「名嘴治國」嗎？

至於縮短工期，林珍羽表示，這是有正當理由的。忠孝橋引道是重要交通要道，選在春節期間加速施工，是為了降低對市民的影響，最終成果也非常成功。北門重現後，帶動舊城區的觀光與文化發展，甚至獲得國家地理頻道拍攝紀錄，現在的中央政府，有哪一項重大建設有被國際媒體記錄？好的建設不分政黨。媒體若要引用名嘴說法，應該回去追問資料來源與證據。

林珍羽說，台北市過去八年的建設成果，市民都看在眼裡。北門重見光明的那一天，時任總統蔡英文也坐在北門前好好欣賞風景，不了解現在名嘴的目的為何。此外也呼籲游淑慧，如果要配合民進黨政治操作的話，2026會嚐到苦頭。

陳智菡表示，游淑慧把維冠大樓倒塌跟忠孝橋引道拆除混為一談。當年維冠倒塌時，她還在跑新聞，當時因倒塌狀況，很多大型機具不能進場；而忠孝橋引道拆除工程已經開始進行，這樣的說法是把兩件事情混在一起。在選舉期間用這樣的方式操作，甚至消費災難，讓人非常不齒。

陳智菡說，現在在野黨之間是有合作默契的，尤其今天下午還要開記者會，討論新北市長是否共推人選，但非常遺憾看到有國民黨議員用柯文哲過去的政績來抹黑，當作自己的選舉操作，這樣是否違背在野合作的默契，國民黨內部恐怕也要思考。

陳智菡指出，廉政署現在要重啟調查，那要查的應該很多，因為柯文哲的政績有很多，包括北門拆除、一萬戶社宅、五大市場改建及北士科，這些都是政績。到底是在追查還是追殺，人民心中自有一把尺。