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藍委建議金門與大陸通電 卓榮泰：現行法律不允許

中央社／ 台北28日電
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍今天建議政府開放金門與大陸通電，每年可省新台幣30億元，沒有吃虧。行政院長卓榮泰說，現行法律不允許，且離島供電量足夠；這不是吃虧的問題，一次吃虧就不得了。

卓榮泰今天率相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。對於中共中央台辦12日發布10項涉台措施，陳玉珍質詢時表示，與金門有關的是通水、通電、通橋、通氣，政府態度為何。

卓榮泰表示，水的部分已在施行，其他部分需要跟地方政府商量，須優先考量國家安全。

陳玉珍說，大陸的水占金門每日供水量，已從之前的8成，提高到近9成，現在政府為避免地層下陷不抽地下水源，其他水源像海水淡化、水庫，供水量比例都很低。

經濟部長龔明鑫說，如果中國斷掉水源，金門地下水是可以供應補給。

陳玉珍表示，如果中國大陸關掉水龍頭，地下水一天可以抽2萬多噸，但可以抽多久。龔明鑫說，還是不希望這樣。

卓榮泰反問陳玉珍，「妳的意思是，中國政府隨時會把水關掉嗎？」陳玉珍連忙否認表示，她沒有這樣說，是不恃敵之不來，恃吾有以待之。政府把大陸定位為敵對境外勢力，就要做更多準備。

卓榮泰說，如果一個政權不以人民生計為優先考量，「不值得妳對它這麼有信心。」

談到通電問題，陳玉珍說，水電是一樣的，電如果可以接，台灣也建立自主供應的能力，兩者並行不悖，每一年還可省20億元到30億元。卓榮泰回應，現行法律不允許這個行為。

陳玉珍認為可以修法，卓榮泰表示，修法的前提是地方產業、民生有需求，但到目前為止，離島供電量是足夠的；在金門目前用電量及未來需電趨勢下，如何在二次多元綠能發展下，逐年檢討降低燃油，他請經濟部研議。

陳玉珍表示，水可以接、電可以接，每年省30億元，「我們沒有吃虧，可以佔一點便宜。」卓榮泰說，這不是吃虧的問題，一次吃虧就不得了，政府有能力把離島基礎建設做好。

中國大陸 立法院 大陸

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