周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

軍購特別條例持續在立法院卡關，美國在台協會昨天拜會在野黨領袖，民眾黨主席黃國昌表示，對方當場詢問「民進黨一定要1.25兆元嗎？」民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友友「上一個8年吃太陽能，下一個8年要吃軍火。」

立法院長韓國瑜昨天三度協商軍購特別條例，美國在台協會（AIT）同時也在臉書發文表示，「美國在台協會代理處長梁凱雯今日與民眾黨主席黃國昌會面，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。​​​​​​​​​​​​​​​​」

黃國昌昨天在個人直播證實此事，他說AIT前來拜會就是想要遊說民眾黨，「他們之前採取的立場，基本上就是支持民進黨行政部門所提的1.25兆元」，自己很有耐心地解釋民眾黨立場，然而對方當場詢問「民進黨那邊，難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆元嗎？」

周榆修今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說所謂的1.25兆元對美軍購，其實包含純軍購、委製及商購，在野黨沒有人會不保家衛國，所以請執政黨不用再扣紅帽子，現在的重點不在於金額多少，而是到底要買什麼東西，還有是否能夠符合台灣的防衛需求。

周榆修也提及，黃國昌今年1月率隊訪問美國，當時美方早已公布第一批軍售，結果民進黨政府還在裝不知道，如同新冠肺炎疫情期間，當時有文具店大量進口快篩，如今市面上是否出現食品大廠開始做機器狗、無人機，「原本不該屬於這個產業的東西，突然有一批人瘋狂搶進。」

面對主持人王淺秋提及拉法葉艦軍購案，周榆修表示，很多人都說在野黨錙銖必較，退輔會前副主委李文忠曾經質疑，為什麼所有軍購都要放在特別預算、難道不能回歸一般年度預算，「除非已經有一群綠友友，上一個8年吃太陽能，下一個8年要吃軍火，不然有什麼理由不給人家看？」

針對AIT接連拜會國民黨與民眾黨，周榆修也證實此事，同時強調在野黨必須站在把關的立場，而且要扛得住相關壓力，「我們為什麼不支持。」