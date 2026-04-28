游盈隆質疑國籍法卡陸配參政 陳玉珍讚人格者：說出正確答案

中選會主委游盈隆昨一上任，針對李貞秀案即表示李案絕非最後一個案例，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。對此，國民黨立委陳玉珍今日表示，游盈隆真的是人格者，勇敢說出法律的正確答案，很多學者不敢說實話，按「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」，大陸地區人民「不被視為外國人」。

游盈隆昨日表示，李貞秀案絕非最後案例，現階段用國籍法處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。內政部對此回應，內政部依法行政，從未改變立場。依國籍法第20條，欲擔任我國民選公職者，均應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職內一年內完成，李慶安、李明星等案，與李貞秀案適用標準一致。

「真的是1位人格者。」陳玉珍說，游盈隆勇敢說出法律的正確答案。她今天早上在想，要去送他花，中華民國有這麼多學法律的人，只有他說出了實話。很多所謂的學者，在真正憲法面前，沒有說出實話。

陳玉珍說，按照「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」，本來李貞秀、大陸地區的人民，就「不被視為外國人」。只要有學過法律，只要有學過憲法的人都知道，只有民進黨的這些部會首長、高官不知道。

針對陸配參政，內政部仍主張適用「國籍法」處理。陳玉珍說，憲法規定是怎麼樣，絕對不是一個部會首長想要強詞奪理就可以決定的。大家可以去問全國律師界、法學界，看一下現在的憲法是怎樣。游盈隆說得很好，法律如果不完美就要修改，而不是改成照自己意思解讀，法律是怎樣就是怎樣。

游盈隆表示，不在籍投票是進步思維。對此，陳玉珍說，不在籍投票的部分，的確是時空背景有改變，現在要實施不在籍投票，對事的部分可能較容易。年底要選縣市長、縣議員，好多民眾反映訂不到飛機票，因為訂不到機票沒辦法回去投票，會跟交通部反映，運能也是有限。因為交通因素剝奪了老百姓的投票權，的確有修改空間。至於中間過程怎麼實施、怎麼讓選務工作順利，這也很重要。游盈隆說得沒錯，「我很尊敬他」。