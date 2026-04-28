游盈隆稱國籍法卡陸配參政牽強 綠批撈過界：中選會主委不是名嘴

中選會主委游盈隆昨天就職，他針對李貞秀引起的「陸配參政」爭議表示，兩岸有特殊性，政府用國籍法處理實屬牽強。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，這一席話有點撈過界，他雖不太喜歡游盈隆，但也投下贊成票，希望游盈隆能辦也好獨立機關主委角色；民進黨團書記長范雲也說，中選會主委不是名嘴，政治議題發言應特別守住分寸。

莊瑞雄指出，游盈隆過去比較傾向於愛評論，作為學者好發議論、引領風騷無可厚非，但在獨立機關服務，還是期待游盈隆有為有守，做出好成績，想多做評論也應稍微拿捏。

范雲說，民進黨立委都投游盈隆同意票，中選會主委不是政論名嘴，工作是主持掌管全國的選務，在政治議題的發言上特別需要守住分寸才能讓大家信任，游盈隆所提到的「國籍法」主管機關是內政部；「兩岸人民關係條例」主管機關是陸委會，對法條的解釋應該尊重陸委會和內政部。