3百勞工政院陳情 喊提高勞退、增建社宅

「基層上街頭、青年要未來、退休要保障、失業要安定！」3百位勞工與多個勞團頭帶工會紫帽、身穿背心，手舉旗幟，還拿著「賴總統13萬社宅」的手板，呼籲政府要提高勞退提撥、失業給付標準與增加社宅興建。國民黨團、民眾黨團也有多位立委到場響應。

失業給付薪資8成

現場包括國民黨立委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、魯明哲與陳菁徽，民眾黨立委陳昭姿都到場力挺。桃園市總工會理事長陳若蘭表示，每年勞團都有表達心聲，但都沒有見到政府善意回應，希望總統賴清德不要不顧勞權、只顧政權，台灣的經濟需要勞工作為發展基石。

因此，勞團提出三項訴求：政府應該持續興建社宅，或是增加勞工與青年可負擔住宅，讓青年免於高房價、高租金的負擔，敢於結婚生小孩；提高失業給付的水準到投保薪資的8成，讓失業勞工更有緩衝空間；勞保、勞退新制已經20年沒有改革，政府應儘速研議提高撥補率。

產業園區要有宿舍

到場支持的牛煦庭代表黨團發言指出，賴總統的社宅從原定的13萬戶下降到4萬戶，雖然《住宅法》已經要求社宅保留20%婚育宅，但還是不夠，居住問題沒有因為產業發展而改善，未來將推動修法，產業園區發展時要興建一定比例的勞工宿舍。針對勞退議題，他坦言這是深水區，但確實該到討論的時間。







「住房與勞退是勞工最深處的焦慮！」民眾黨立委陳昭姿則說，近年來所得提高與通貨膨脹，但失業保險的加給不足，民眾黨已經提案修法，盼將失業給付的時間從6個月提升到9個月，提供更充分的轉職緩衝期；另外育嬰假的部分，給付8成薪資的時間也從6個月提高到9個月，盼勞工不要在工作與家庭二選一。







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