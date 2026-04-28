快訊

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用大南方成果展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用發布會開幕、參觀大南方成果展。記者周宗禎／攝影
蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用發布會開幕、參觀大南方成果展。記者周宗禎／攝影

副總統蕭美琴出席台南歸仁「全光網路智慧城市應用發布會暨第一屆AI IMPACT大南方成果展示」，重申政府會積極推動AI新十大建設、布局產業競爭力、科研成果走進民眾生活。她隨後到歸南北極殿、仁壽宮敬拜祈福，地方動員多人歡迎直到中午才離開。

國科會今天在台南歸仁沙崙科學城「資安暨智慧科技研發大樓與AI創新應用大樓」舉辦全光網路智慧城市應用發佈會暨第一屆AI IMPACT大南方成果展開幕。搭配舉辦趨勢論壇、產品與解決方案成果展及商務媒合、各項智慧生活創新應用成果展推廣與階段性成果。

蕭美琴表示，全光網通訊是今天活動主軸，具備低延遲高效率特點，更有潛力改善算力建設的電力消耗及能源使用效率，若能在南部地區透過全光網通訊驗證，對全球提供新解決方案，將令人振奮，台灣與日本在這領域發展夥伴關係，成為在國際競爭中持續前進重要力量。

蕭美琴說，AI新十大建設的重要任務是回應社會與人民的需求，就像這次展現的智慧交通、智慧醫療、遠距照護等成果，希望從大南方新矽谷開始，為民眾提供更有效率、更有溫度的解決方案。

蕭美琴表示，台灣在全球科技供應鏈雖然低調，但扮演關鍵角色，積極努力突破單一區域發展極限。政府也希望在台灣轉型升級過程中，每個城市都能找到屬於自己的戰略位置，大南方新矽谷方案鏈結南部各科學園區及產業廊帶，面對AI全球變局挑戰，成為重要發動引擎。

蕭美琴說，台灣面對未來全球競爭，不能只停留在硬體製造優勢，需進一步掌握關鍵技術、基礎設施及應用場域。

她說，政府會推動AI新十大建設，在既有產業基礎布局台灣下一階段競爭力，期待能落實到百工百業都能自AI受惠，做到AI普及化目標。

國科會主委吳誠文說，「全光網路」領域台灣與日本的電信及網路通訊設備業者已逐步形成合作團隊，國科會除持續推動雲端算力中心建設，也結合民間產業發展算力聯盟，同步規畫南部地區建置全光網路，作為智慧城市與AI應用示範場域。

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影
蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜。記者周宗禎／攝影
蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影
蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用發布會開幕。記者周宗禎／攝影
蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用發布會開幕。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影
蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影
蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴 國科會 資安

延伸閱讀

國科會聯手經濟部推AI中央廚房 啟動產業學界徵案

中經院上調台灣 GDP 國泰 ETF 00400A 規模成長八成

相關新聞

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

美麗島電子報今天公布最新4月國政民調，賴清德總統信任度、施政滿意度，有46.2%民眾信任賴總統、43.8%不信任，而賴總統施政滿意度，有44.5%滿意，相較上個月增加0.7個百分點、另外有47.5%不

周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

軍購特別條例持續在立法院卡關，美國在台協會昨天拜會在野黨領袖，民眾黨主席黃國昌表示，對方當場詢問「民進黨一定要1.25兆元嗎？」民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友

財產申報／蔣萬安存款少300多萬 李四川18筆土地6筆在信義區

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元；李四川申報的存款2133萬元，另外還北市、新北及小琉球共

反對超徵稅收普發現金入法 卓榮泰：恐無力支應重大建設

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委吳秉叡質詢時，針對在野黨擬將超徵稅收「普發現金」正式入法提出質疑。卓揆說，實徵數超過預算數，造成歲計賸餘，賸餘使用有限制，如果錢都發給大家，重大公共建設無力支應

游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援 陳智菡：違背在野合作默契

有名嘴昨爆料，民眾黨前主席柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案，台北市議員游淑慧也表示，那時台南維冠大樓倒塌，卻因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，大型機具都調來台北，沒有大型機具可以吊起維冠大樓。民

游盈隆質疑國籍法卡陸配參政 陳玉珍讚人格者：說出正確答案

中選會主委游盈隆昨一上任，針對李貞秀案即表示李案絕非最後一個案例，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。對此，國民黨立委陳玉珍今日表示，游盈隆真的是人格者，勇敢說出法律的正確答

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。