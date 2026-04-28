蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用大南方成果展

副總統蕭美琴出席台南歸仁「全光網路智慧城市應用發布會暨第一屆AI IMPACT大南方成果展示」，重申政府會積極推動AI新十大建設、布局產業競爭力、科研成果走進民眾生活。她隨後到歸南北極殿、仁壽宮敬拜祈福，地方動員多人歡迎直到中午才離開。

國科會今天在台南歸仁沙崙科學城「資安暨智慧科技研發大樓與AI創新應用大樓」舉辦全光網路智慧城市應用發佈會暨第一屆AI IMPACT大南方成果展開幕。搭配舉辦趨勢論壇、產品與解決方案成果展及商務媒合、各項智慧生活創新應用成果展推廣與階段性成果。

蕭美琴表示，全光網通訊是今天活動主軸，具備低延遲高效率特點，更有潛力改善算力建設的電力消耗及能源使用效率，若能在南部地區透過全光網通訊驗證，對全球提供新解決方案，將令人振奮，台灣與日本在這領域發展夥伴關係，成為在國際競爭中持續前進重要力量。

蕭美琴說，AI新十大建設的重要任務是回應社會與人民的需求，就像這次展現的智慧交通、智慧醫療、遠距照護等成果，希望從大南方新矽谷開始，為民眾提供更有效率、更有溫度的解決方案。

蕭美琴表示，台灣在全球科技供應鏈雖然低調，但扮演關鍵角色，積極努力突破單一區域發展極限。政府也希望在台灣轉型升級過程中，每個城市都能找到屬於自己的戰略位置，大南方新矽谷方案鏈結南部各科學園區及產業廊帶，面對AI全球變局挑戰，成為重要發動引擎。

蕭美琴說，台灣面對未來全球競爭，不能只停留在硬體製造優勢，需進一步掌握關鍵技術、基礎設施及應用場域。

她說，政府會推動AI新十大建設，在既有產業基礎布局台灣下一階段競爭力，期待能落實到百工百業都能自AI受惠，做到AI普及化目標。

國科會主委吳誠文說，「全光網路」領域台灣與日本的電信及網路通訊設備業者已逐步形成合作團隊，國科會除持續推動雲端算力中心建設，也結合民間產業發展算力聯盟，同步規畫南部地區建置全光網路，作為智慧城市與AI應用示範場域。

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影

蕭美琴出席台南全光網路智慧城市應用發布會開幕。記者周宗禎／攝影

蕭美琴到歸仁仁壽宮參拜，並參觀新豐高中學生製作的歸仁印象。記者周宗禎／攝影