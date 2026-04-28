遭質疑不敢談陸對台十政策是因簽ART 陳駿季駁：兩碼子事

國民黨立委邱鎮軍今質詢，質疑據ART第5.4條之6規定，我方與中國簽署新經貿協定，美方可中止ART協議，是否導致陸方釋出利多，我方連談都不敢談。農業部長陳駿季說，「這是兩碼子的事情」，簽署任何跟美國相關農業部分，絕不會考慮第三個國家。

邱鎮軍質詢，據ART第5.4條之5，政府承諾美國海關來台訪查，美國官員進到台灣工廠，需不需要檢察官陪同，或我方官員陪同？還是他們可以隨時進入我方領土公權力，法律如何保障台灣產業？卓榮泰答詢，美方到我方訪查，必須依照我方所有規定跟標準，我方也會到美國去查廠。

農業部長陳駿季補充，所有檢疫必須去查廠，一定要我方符合美國期待，然後美國也符合我方要求下，美方來查廠，查廠完後我方產品就能順利地輸進美國，如果沒有查廠後續邊境檢疫就非常嚴格。比如牛脂、牛進口來台時，我方就會到美國查廠，看是否符合我方期待，該查廠一定會去查。

邱鎮軍又問，協議中第5.4條之6規定，如果中華民國跟中國簽署新經貿協定，美國是否就可以中止這份協議？所以現在大陸釋出很多利多，導致我方連談都不敢談，是否因爲簽了這協議，我方就無法跟大陸合作？並指ART協定台灣承擔超過120項強制義務，美國卻只有不到15項，連兩岸正常交流都被協議鎖死，政府不應把台灣就壓單邊、走極端化。

陳駿季說，「我想這是兩碼子的事情」，我方重視多元市場開發，一直是我方努力目標，簽任何跟美國相關的農業部分，絕對不會考慮第三個國家。我方堅持多元化的目標市場，除美國以外，也在跟澳洲、紐西蘭、日本，還有歐盟，談農產品的進出口。

至於ART協議第6.1條，邱鎮軍質詢台灣要開放並促進投資的產業，包含電力、電信、礦產、基礎建設，過去這些產業是否為許可制跟限額制？是否涉及國安審查？

卓榮泰答詢說，雙向投資是有來有往。我方有一定的資金、比例、對象限制，這些限制不會因為ART協議而改變，已經存在的限制都依法進行。若美方要求開放，須依照雙方談妥的內容跟我國法律來執行。