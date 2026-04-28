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【重磅快評】馬鈴薯和花生斷了鄭麗君台北市長參選路？

聯合報／ 主筆室
根據台美對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，農業部長表示，美國花生進口要和印度等國競爭，農業部會支持農民及產業轉型。示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據台美對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，農業部長表示，美國花生進口要和印度等國競爭，農業部會支持農民及產業轉型。示意圖。圖／聯合報系資料照片

馬鈴薯之亂未解，美國花生又將大舉入侵？根據台美對等貿易協定，美國花生將零關稅進口，國內花生農剉勒等。農業部長稱美國花生進口要和印度等國競爭，農業部會支持農民及產業轉型，但卻淨提邏輯打架的配套措施。不過，從馬鈴薯到花生，已足夠說明行政院副院長鄭麗君為何不敢投入台北市長選戰了。

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衛福部及農業部公告放寬美國馬鈴薯進口檢疫標準，搞得執政團隊人仰馬翻，不僅官員們的說法互相打臉，還逼得行政院長卓榮泰「口不擇言」編出會逐顆檢查進口馬鈴薯的大謊話，搞得場面一時難以收拾。

針對馬鈴薯之亂，有藍委點出這是行政院副院長鄭麗君不敢投入北市選戰的原因，因為台美對等貿易協定並未如政府說得這般美麗。而我方要付出代價逐一浮出水面，先是馬鈴薯，接著是美國花生，今天宣布美牛、美豬終止逐箱及冷凍查驗。農業部都擋頭陣，但後續仍將重演荒腔走板的戲碼。

農業部長陳駿季淡化美國花生進口的衝擊有三個論點，一是美國花生進口數量不多，儘管零關稅，還是要和印度、巴西及阿根廷競爭。二是農業部提濕莢收購方案，「不希望花生農辛苦地曬花生」，並進行產業轉型，農民只負責種植，加工跟冷鏈由集團經營。三是透過行銷確保國內品牌優勢，台灣人還是喜歡本地花生的香氣。

陳駿季不是第一天當部長，對農產品市場的想法未免天真。過去美國花生進口量不多，原因在於有關稅及進口權利金的成本，光是拿掉這兩項，每公斤成本驟降60元，競爭優勢無法擋，印度、巴西及阿根廷怎會是美國花生的對手？

過去台灣每年進口花生數量逾5000公噸，每公斤進口權利金為34元，一年挹注農安基金約1.8億元。在美國花生取得零關稅及免除進口權利金的競爭優勢後，市場勢必向美國花生傾斜，可想而知，挹注農安基金的規模將只減不增，政府補助收購土花生又能走多久？

再者，商人將本求利，美國花生進口每公斤僅47至57元，國產花生每公斤叫價150元以上，陳駿季說要趁機進行產業轉型，農民只要負責種植，後面的加工跟冷鏈交給集團經營，試問有那個集團願支付貴好幾倍的成本買本土花生來做加工？

農業部次長胡忠一說，如果他是花生加工業者，「我不會看價格高低，而是會選擇消費者所要的花生」，恐怕是只是附和部長而已，如果真是如此，台灣也不會一年進口逾5000噸花生了。 

國人的確比較喜歡本地花生的香氣，進口花生多用於加工，國產則多為生鮮販售。陳駿季說不希望花生農辛苦地曬花生，但這樣曬出來的花生卻是本土花生在市場上的優勢，而農業部提出的解方竟是把本土花生拿去做加工，在行銷上是不是矛盾？

更大的問題是，美國花生進口零關稅進口並無數量限制，進口商不傻，誰不想走這條低成本通道？農業部推估美國花生可能衝擊2到3成本土花生農，但會輔導轉作，2到3成是什麼概念？換算種植面積約8000公頃，這是多少農戶生計？今年花生早已下種，採收時美國花生已兵臨城下，農業部慢拍卻要由農民吞苦果？

美國 北市 台北

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