外交部：無人機外交小組赴美參展 有助建立戰略優勢

外交部今天表示，無人機外交小組5月將赴美參加「XPONENTIAL2026」國際無人載具系統展，增進台灣無人機業者與全球供應鏈的媒合，有助於台灣建立關鍵的戰略優勢。

外交部上午舉行例行記者會，身兼無人機外交小組執行長的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋指出，無人機外交小組今年3月赴德國杜賽道夫參加「XPONENTIAL Europe 2026」探詢在台舉行大型展會的可行性，5月會再度赴美國底特律參加「XPONENTIAL 2026」，持續推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

江振瑋說明，「XPONENTIAL」國際無人載具系統展是全球無人機產業最具指標性的國際性展覽，台灣無人機業者參展除增進全球供應鏈的商機媒合，也有助於台灣建立關鍵的戰略優勢。

江振瑋也提到，為呼應總統賴清德「五大信賴產業：半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊」，外交部規劃協輔成立「國際無人機學院」，未來將與友邦或理念相近國家合辦「國際技術交流工作坊」以及相關國際論壇，輸出台灣無人機培訓技術，並引進國際先進技術與經驗。

針對2026年「國際青年大使交流計畫」，江振瑋表示，今年首度新增「科技應用」專長類別，公開招募具備無人機操作能力（飛手）的優秀學子加入。報名5月15日截止，35歲以下、具備中華民國國籍且就讀於台灣大專院校或研究所學生可參加甄選。