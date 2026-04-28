快訊

淪為慣老板？北一女爆苛扣加班費、霸凌 派遣工淚訴壓力大到憂鬱症

台股收盤下跌94點收39,521點 台積電收2,215元下跌50元

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：無人機外交小組赴美參展 有助建立戰略優勢

中央社／ 台北28日電
負責「無人機外交小組」的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，工研院獲得無人機系統認證的授權，意味著美國跟台灣能共同推廣無人機的第三國合作，兩者都是台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）重要合作項目。中央社
負責「無人機外交小組」的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，工研院獲得無人機系統認證的授權，意味著美國跟台灣能共同推廣無人機的第三國合作，兩者都是台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）重要合作項目。中央社

外交部今天表示，無人機外交小組5月將赴美參加「XPONENTIAL2026」國際無人載具系統展，增進台灣無人機業者與全球供應鏈的媒合，有助於台灣建立關鍵的戰略優勢。

外交部上午舉行例行記者會，身兼無人機外交小組執行長的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋指出，無人機外交小組今年3月赴德國杜賽道夫參加「XPONENTIAL Europe 2026」探詢在台舉行大型展會的可行性，5月會再度赴美國底特律參加「XPONENTIAL 2026」，持續推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

江振瑋說明，「XPONENTIAL」國際無人載具系統展是全球無人機產業最具指標性的國際性展覽，台灣無人機業者參展除增進全球供應鏈的商機媒合，也有助於台灣建立關鍵的戰略優勢。

江振瑋也提到，為呼應總統賴清德「五大信賴產業：半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊」，外交部規劃協輔成立「國際無人機學院」，未來將與友邦或理念相近國家合辦「國際技術交流工作坊」以及相關國際論壇，輸出台灣無人機培訓技術，並引進國際先進技術與經驗。

針對2026年「國際青年大使交流計畫」，江振瑋表示，今年首度新增「科技應用」專長類別，公開招募具備無人機操作能力（飛手）的優秀學子加入。報名5月15日截止，35歲以下、具備中華民國國籍且就讀於台灣大專院校或研究所學生可參加甄選。

德國 戰略 無人機 外交部 美國

延伸閱讀

白宮記協晚宴突發槍擊事件 陸外交部回應了

中國無人機席捲全球引憂 美日擬展開技術合作抗衡

伊利諾州宣布在台設處 強化雙邊夥伴關係

相關新聞

美麗島民調／賴總統施政47.5%不滿意 高於滿意44.5%

美麗島電子報今天公布最新4月國政民調，賴清德總統信任度、施政滿意度，有46.2%民眾信任賴總統、43.8%不信任，而賴總統施政滿意度，有44.5%滿意，相較上個月增加0.7個百分點、另外有47.5%不

周榆修酸「綠友友們」：上個8年吃太陽能 下個8年吃軍火

軍購特別條例持續在立法院卡關，美國在台協會昨天拜會在野黨領袖，民眾黨主席黃國昌表示，對方當場詢問「民進黨一定要1.25兆元嗎？」民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友

財產申報／蔣萬安存款少300多萬 李四川18筆土地6筆在信義區

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元；李四川申報的存款2133萬元，另外還北市、新北及小琉球共

反對超徵稅收普發現金入法 卓榮泰：恐無力支應重大建設

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。民進黨立委吳秉叡質詢時，針對在野黨擬將超徵稅收「普發現金」正式入法提出質疑。卓揆說，實徵數超過預算數，造成歲計賸餘，賸餘使用有限制，如果錢都發給大家，重大公共建設無力支應

游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援 陳智菡：違背在野合作默契

有名嘴昨爆料，民眾黨前主席柯文哲下個案子將是忠孝橋引道拆除工程弊案，台北市議員游淑慧也表示，那時台南維冠大樓倒塌，卻因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，大型機具都調來台北，沒有大型機具可以吊起維冠大樓。民

游盈隆質疑國籍法卡陸配參政 陳玉珍讚人格者：說出正確答案

中選會主委游盈隆昨一上任，針對李貞秀案即表示李案絕非最後一個案例，現階段用「國籍法」處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議性。對此，國民黨立委陳玉珍今日表示，游盈隆真的是人格者，勇敢說出法律的正確答

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。