軍購1.25兆不能刪？ 卓揆：3大塊缺一不可

「《國防特別條例》含台灣之盾、AI擊殺鏈與國防產業的預算，三個缺一不可！」行政院長卓榮泰28日針對軍購三度協商破局聯訪表示，盼國會儘早完成特別條例三讀，避免因外界因素拖延。另外，他也否認中選會主委游盈隆認為政府用《國籍法》處理前白委李貞秀案很牽強的看法。

3顆好球才能三振

行政院長卓榮泰28日前往立法院備詢。會前媒體詢問，軍購三度破局，民眾黨主席黃國昌在直播上說美國在台協會（AIT）曾問他：「為何賴政府不願在1.25兆軍購妥協？」但AIT近來又多次表態力挺「綜合性軍購」。對此，卓榮泰回應說，希望國會能積極展開協商，讓《國防特別條例》儘速完成，減少外在因素影響。

「軍購有三塊缺一不可！」卓榮泰強調，包括形成台灣之盾、高科技的擊殺鏈與國防相關產業的自主發展，就像棒球一樣要有「3顆好球」才能讓對方出局一樣，藉由完善軍購而嚇阻中國，而《國防特別條例》也是依照國家的需求、財政能力與對方的狀況完成，國防部花了相當長的時間研究，盼藉此讓美國等願意提供我國軍售的國家按照期程提供先進武器。

雖然有爭議還是

要做

中選會新任主委游盈隆上任致詞時，稱政府用《國籍法》處理前民眾黨立委李貞秀的做法「很牽強」，對此卓榮泰回應說，對於已經發生的個案，還有存續的類似案例，政府都應該用更明確的法律規範，而這些人是同時違反《國籍法》與《兩岸條例》，有中國國際就必須對中國《憲法》、《情報法》等法律，對我國進行情報蒐集，這是我國法律不允許的。

「所謂的牽強，大家都知道，就是雖然有爭議，但還是必須要做！」卓榮泰指出，若不這麼做就會相當困難，因此他認為政府的做法沒有錯，也會繼續執行下去。

推動管制退將修法

針對前海軍少校呂禮詩登共艦、稱讚祖國軍隊強大等言論，卓榮泰回應說，此不當言論對於該個人不是第一次，已經違背軍人對於國家的忠誠義務、領取退休俸的職業道德，更嚴重的是辜負國人對國軍的敬重。

他批評說，散布這種敵我不分的失敗主義言論，必須要有強而有力的法律處理，會儘速推動修法。

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