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陸配參選算國外大陸所得算國內 卓榮泰：法律適用不是完全類比

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委廖先翔今於院會質詢行政院長卓榮泰。圖/取自國會頻道
國民黨立委廖先翔今於院會質詢行政院長卓榮泰。圖/取自國會頻道

國民黨立委廖先翔今在立院質詢時指出，民眾黨前立委李貞秀案件中，政府的法律見解認定中華人民共和國是「外國」，但台灣人民在大陸的所得，卻無法依照「所得基本稅額條例」第12條，視為「非中華民國來源所得」課稅。行政院卓榮泰在答詢時表示，法律的適用本來就有不同領域的規範。

卓榮泰答詢指出，兩岸問題的政治複雜性，是歷史因素造成的，政府一步步在釐清這些事實。以李貞秀女士的案例來說，不只是國籍法的問題，在兩岸人民關係條例中也有相關規範，包括入籍年限等問題。

廖先翔質詢表示，行政院現在的說法是認為李貞秀沒有違反國籍法，那依照卓榮泰的法律見解，李同時具有外國國籍，那就代表違反國籍法。既然如此，同樣邏輯下，為什麼中華民國國民在大陸的所得不能視為「國外所得」，而要依照「兩岸人民關係條例」來課稅？

卓榮泰答詢說，課稅有課稅的原則，稅法本身有其規定。在兩岸關係條例中，本來就有特殊規範，陸配來台取得身分證，確實適用兩岸人民關係條例；但參政資格，當初是採用國籍法作為判斷基準。陸配入籍是一回事，參選又是另一回事。行政院的規定很清楚，要參選必須在選前放棄原有國籍。

廖先翔說，現在講的是稅務問題，依照卓榮泰的邏輯來看，「所得基本稅額條例」第12條明文規定「非中華民國來源所得」，那為什麼民眾在大陸的所得不能依照第12條來處理？不能只因為「兩岸人民關係條例」有規定，所有涉及大陸的事項都一律適用該條例。既然在參政資格上可以適用國籍法，那為什麼在課稅上，就不能適用所得基本稅額條例？

卓榮泰答詢，法律的適用本來就有不同領域的規範。參政資格是依國籍法；兩岸關係的特殊性，則由兩岸人民關係條例處理。至於課稅問題，也有其專門規範，並不是完全類比適用。

廖先翔說，兩岸關係確實特殊，但當把某些問題從兩岸條例中抽出來，用其他法律處理時，就會產生制度上的矛盾。立法院可以不認同卓榮泰的解釋，但法律條文是客觀存在的。他剛剛是依照卓榮泰的法律邏輯在檢驗，結果在其他法條上就出現衝突。所以問題還是回到，為什麼大陸所得不能被認定為國外所得？這是一個值得思考的法律問題。

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