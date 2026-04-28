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財產申報／蔣萬安存款少300多萬 李四川18筆土地6筆在信義區

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元，李四川申報的存款2133萬元，位在小琉球的11筆土地則交付信託。圖／聯合報系資料照片
監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元，李四川申報的存款2133萬元，位在小琉球的11筆土地則交付信託。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，包括台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川都在列。蔣萬安的存款超過3千萬元，但比前一年申報少了約312萬元；李四川申報的存款2133萬元，另外還北市、新北及小琉球共計18筆土地，其中6筆位在北市信義區均交付信託。

根據監察院申報資料，蔣萬安去年11月申報，妻子石舫亘名下有1筆土地、2筆建物交付信託，都位在宜蘭羅東，兩人沒有申報現金，存款總金額3305萬5859元，包括新台幣和美元，存款與前一年申報相比，少了312萬1914元。債務方面，另有2筆保單質借，共計331萬121元，與前一次申報相比新增1萬4883元。

李四川部分，他和妻子蔡碧雲申報1筆土地、2筆建物，都位在新北市板橋；另交付信託的不動產包括，11筆位在屏東小琉球的土地、6筆位在台北市信義區的土地，以及1筆在台北市信義區的建物。

李四川另申報一台本田汽車，沒有申報現金，存款總金額2133萬餘元，與前一次申報2221萬餘元相比，少了88萬餘元。有價證券方面，李四川申報5筆股票，包括宏洲、嘉新畜產、士紙、華映、聯上發，以票面價額10元計算，共計9萬1520元；基金受益憑證7筆，總金額464萬6089元。並有23筆股票信託，以票面價額10元計算，總價額107萬3890元，包括鴻海、華邦電、鴻準、群創、台積電等。

李四川並申報信託財產專戶2筆，總金額26萬9913元，另有3筆保險；債務部分，有2筆授信為購置不動產、購買住宅貸款，共計1932萬餘元。

台北 北市 蔣萬安 李四川 監察院 財產申報

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