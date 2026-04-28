快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅懸而未決 卓榮泰：待301調查 看7月能否有最終結果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普推動對等關稅，被美國最高法院宣判違憲，恐影響台美對等貿易協定（ART）未來效力，美國也已啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，對此表示美方對很多國家進行301調查，預判到7月左右，看能否達成最終結果。卓揆重申，確保台美ART內容及優惠對我國產業等更有力。記者曾學仁／攝影
美國總統川普推動對等關稅，被美國最高法院宣判違憲，恐影響台美對等貿易協定（ART）未來效力，美國也已啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，對此表示美方對很多國家進行301調查，預判到7月左右，看能否達成最終結果。卓揆重申，確保台美ART內容及優惠對我國產業等更有力。記者曾學仁／攝影

美國總統川普推動對等關稅，被美國最高法院宣判違憲，恐影響台美對等貿易協定（ART）未來效力，美國也已啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢時表示，美方對很多國家進行301調查，預判到7月左右，看能否達成最終結果。卓揆重申，確保台美ART內容及優惠對我國產業等更有力。

民進黨立委吳秉叡今在立法院質詢，問美國已經啟動301條款調查，何時可以確定雙方關稅？卓榮泰說，美方在4月28日左右跟5月5日會展開兩場公聽會，分別針對產能過剩以及強迫勞動。完成之後的一段時間，應該一周內，如果對我方有提出意見，我方會去適時說明。此後進行下去，美方是對很多國家進行301調查，預判應是到7月左右，看能不能達到最終結果。

卓榮泰表示，現在我方最大的目的是時間能夠早些確定，讓業者安心。更期待的是，我方有沒有辦法確保當初所談的台美ART內容，及確保我方得到的優惠待遇。當初爭取到15%且不疊加，讓我方競爭力是得到相當好的支撐，同時有對我國單獨豁免的項目，這是最重要的產業。現在IEEPA作廢之後，啟動122條款，很多品項是對全球都豁免，我方包括在內。

卓榮泰說，單獨對我方豁免的品項目前是沒有得到豁免，所以還是認為回到台美ART的內容來講，對我國競爭力以及產業的保護應是最完整而周到的，所以朝這方向努力。

卓榮泰說，如果在談判過程當中，我方有到美方去做實體會談，去之前、之後或是回來之後，都會向國人清楚交代。但當中有很多的視訊會議或是公文的來來往往，比較沒有辦法。一旦有重大的突破，第一個會向產業來做說明，對產業會做很多關懷的座談會、關懷之旅，希望能夠做說明，未來也希望對國人充分說明。

吳秉叡質疑，對社會說明不充足，是否可加強？卓榮泰表示，他會請談判團隊，無論是行政院副院長辦公室或是行政院經貿談判辦公室、經濟部，能夠跟立法院裡各委員或委員會進行必要的說明，相關需要機密的部分再共同遵守。

美國 民進黨 美方

延伸閱讀

否認美豬、美牛因ART破防 卓榮泰：非疫區進口標準跟國際一樣

美國花生零關稅 陳駿季：台灣產業應趁機有效轉型

藍質疑放寬美馬鈴薯進口 卓揆：會逐顆查驗

軍購條例協商三度破局 卓榮泰籲請國會積極展開並完成協商

相關新聞

國籍法斷陸配參政游盈隆質疑「牽強」 卓榮泰：我們沒有錯

民眾黨前立委李貞秀案掀陸配參政權爭議，中選會新任主委游盈隆稱，現階段用國籍法處理仍屬牽強。行政院長卓榮泰雖認同應有更明確的法律規範，但也強調行為人同時違反國籍法和兩岸條例，且具中國國籍有義務配合中共搜

台美關稅懸而未決 卓榮泰：待301調查 看7月能否有最終結果

美國總統川普推動對等關稅，被美國最高法院宣判違憲，恐影響台美對等貿易協定（ART）未來效力，美國也已啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢時表示，美方對很多國家進行301調查，預判到7月左右

否認美豬、美牛因ART破防 卓榮泰：非疫區進口標準跟國際一樣

美國加工馬鈴薯檢疫條件新制上路，引發食安疑慮。國民黨立委牛煦庭今質詢表示，台美對等貿易協定（ART）中除了馬鈴薯，還要放寬美牛「逐箱查驗」、美豬的冷凍查驗，恐成食安下一道破口。行政院長卓榮泰強調，馬鈴

逢甲夜市辣椒水案...綠質疑政治事件 副市長鄭照新：沒有隱瞞與包牌

台中市第六警分局前分局長周俊銘本月17日晚間於逢甲夜市試噴損壞的辣椒水罐，導致前民眾黨主席柯文哲不適，被指第一時間未坦承朝拔官。綠營質疑此為政治事件，藍營則護航指「劉世芳的鍋是盧秀燕在扛」。中市副市長

游盈隆指國籍法處理陸配參政權牽強 卓榮泰：我們做法沒有錯

針對中選會主委游盈隆表示現階段用《國籍法》處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。對此，行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告前受訪時表示，對於已經發生的個案，跟還存續一些相類似的案例，政府都應該

【重磅快評】游盈隆起手式 與卓榮泰、劉世芳唱反調？

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳多次引用國籍法，否定民眾黨前立委李貞秀的民代公職資格；新上任的中選會主委游盈隆卻說，除非修憲，現階段用國籍法處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議。游盈隆開工第一天有備

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。