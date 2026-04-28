台美關稅懸而未決 卓榮泰：待301調查 看7月能否有最終結果

美國總統川普推動對等關稅，被美國最高法院宣判違憲，恐影響台美對等貿易協定（ART）未來效力，美國也已啟動301條款調查。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢時表示，美方對很多國家進行301調查，預判到7月左右，看能否達成最終結果。卓揆重申，確保台美ART內容及優惠對我國產業等更有力。

民進黨立委吳秉叡今在立法院質詢，問美國已經啟動301條款調查，何時可以確定雙方關稅？卓榮泰說，美方在4月28日左右跟5月5日會展開兩場公聽會，分別針對產能過剩以及強迫勞動。完成之後的一段時間，應該一周內，如果對我方有提出意見，我方會去適時說明。此後進行下去，美方是對很多國家進行301調查，預判應是到7月左右，看能不能達到最終結果。

卓榮泰表示，現在我方最大的目的是時間能夠早些確定，讓業者安心。更期待的是，我方有沒有辦法確保當初所談的台美ART內容，及確保我方得到的優惠待遇。當初爭取到15%且不疊加，讓我方競爭力是得到相當好的支撐，同時有對我國單獨豁免的項目，這是最重要的產業。現在IEEPA作廢之後，啟動122條款，很多品項是對全球都豁免，我方包括在內。

卓榮泰說，單獨對我方豁免的品項目前是沒有得到豁免，所以還是認為回到台美ART的內容來講，對我國競爭力以及產業的保護應是最完整而周到的，所以朝這方向努力。

卓榮泰說，如果在談判過程當中，我方有到美方去做實體會談，去之前、之後或是回來之後，都會向國人清楚交代。但當中有很多的視訊會議或是公文的來來往往，比較沒有辦法。一旦有重大的突破，第一個會向產業來做說明，對產業會做很多關懷的座談會、關懷之旅，希望能夠做說明，未來也希望對國人充分說明。

吳秉叡質疑，對社會說明不充足，是否可加強？卓榮泰表示，他會請談判團隊，無論是行政院副院長辦公室或是行政院經貿談判辦公室、經濟部，能夠跟立法院裡各委員或委員會進行必要的說明，相關需要機密的部分再共同遵守。