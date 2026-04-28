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影／民眾黨存在「宮廷文化」？莊瑞雄：這「馬屁文化」望塵莫及

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立法院團幹事長莊瑞雄上午在立法院回應時事，就外傳民眾黨存在「宮廷文化」，稱前主席柯文哲為「主上」，而且柯文哲還會自稱之為「朕」一事，莊瑞雄表示這個「馬屁文化」是其它政黨望塵莫及。記者黃義書／攝影
民進黨立法院團幹事長莊瑞雄上午在立法院回應時事，就外傳民眾黨存在「宮廷文化」，稱前主席柯文哲為「主上」，而且柯文哲還會自稱之為「朕」一事，莊瑞雄表示這個「馬屁文化」是其它政黨望塵莫及。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄上午就民眾黨雲林黨部前主委林靖冠在節目上，說民眾黨存在「宮廷文化」，稱前主席柯文哲為「主上」，而且柯文哲還會自稱之為「朕」一事，莊瑞雄表示很難想像，指民眾黨本身就不是一個民主的政黨，拿「不是民主政黨」的議題，來問民主進步黨的「民主的政黨」文化就格格不入。

莊瑞雄表示民眾黨這樣的「宮廷文化」，可能開開玩笑，也沒有當過皇帝，被稱「朕」或「主上」；拍馬屁的人開心，然後被拍的人也這樣輕飄飄的，這政黨的支持度曾經將近20%，這個「馬屁文化」是其它政黨望塵莫及。

對此民眾黨發言人張彤回應表示，這位林靖冠不知道是要稱他前主委，還是現在是被民進黨徵召的議員？先前還說過民眾黨發言人陳智菡「踹門」一事，再到現在幕僚會稱柯主席為「主上」。張彤反酸林靖冠表示，會不會是有「陰陽眼」？總是可以看到、聽到一般人感知不到的這些事情。張彤接著表示，林靖冠這樣一個不尊重黨內初選程序、不願意參加初選，轉而退黨、接受民進黨的徵召。之後頻繁上政論節目，信口雌黃、毫無證據地抹黑前主席、抹黑先前參加的政黨。完全沒有聽到有任何政策上面、公共議題上面有任何的論述。這樣子的人真的「慢走不送」。

民進黨 民眾黨 柯文哲

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