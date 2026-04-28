否認美豬、美牛因ART破防 卓榮泰：非疫區進口標準跟國際一樣

美國加工馬鈴薯檢疫條件新制上路，引發食安疑慮。國民黨立委牛煦庭今質詢表示，台美對等貿易協定（ART）中除了馬鈴薯，還要放寬美牛「逐箱查驗」、美豬的冷凍查驗，恐成食安下一道破口。行政院長卓榮泰強調，馬鈴薯沒破口，牛豬是跟國際採取一樣的作業標準。農業部長陳駿季則說，委員不相信他們說的，卻相信網路謠言。

卓榮泰今率領部會到立法院備詢，牛煦庭表示，政府在協議簽署前先行放寬美國馬鈴薯、豬肉及牛肉的檢疫標準，此舉根本是「犧牲食安於前，鎖死車門於後」。另美國最高法院裁定「對等關稅」違憲，導致美方談判籌碼消滅，政府未能精準掌握國際政局變數，導致談判進退失據，呼籲政府應「謀定而後動」，重啟對台有利的談判。

針對牛煦庭質疑，馬鈴薯是否為換取談判的「門票」？卓榮泰及陳駿季均強調，馬鈴薯議題已討論多年，調整是為了「對齊國際標準」，並強調邊境檢驗流程的改變並未放鬆國內安全標準。

牛煦庭接著說，台美對等貿易協定（ART）裡面除了馬鈴薯，還要終止美牛、美豬的逐箱查驗跟冷凍查驗，是否有此事？陳駿季解釋，逐箱查驗在非常特殊情況，有違禁才會逐箱查驗，過去對於所有國家都是抽批的方式，風險太高才會達到100%的逐箱查驗。

卓榮泰表示，對於非疫區的肉品進口，要採取跟國際作法一樣，因此我國必須改變方式，美牛的部分也要符合國際規範。

對於牛煦庭質疑「就是要開放？」陳駿季強調，不能這樣講，美牛過去在相關規訂有規範，但現在美牛不用向世界衛生組織通報，相對所有檢疫條文、規範，就必須符合國際規範的更改。

牛煦庭回應，當年國民黨開放美牛，民進黨狂喊要重新談判，包括正副總統賴清德、蕭美琴在內都認為會造成破窗，今天萊牛對齊國際標準，接下來是不是就是豬肉？豬肉逐批查驗也要被開放，馬鈴薯之亂只是開始，成為食安的破口。

卓榮泰則回應，無論是牛豬原則都一樣，國人安全、食品安全跟國際規範是同時要達成的，且「原產地標示」政策不變，「不是門口大開，還是有檢驗標準。」

「馬鈴薯沒有破口。」陳駿季強調，「我們說的，你都不相信，卻相信網路的謠言。」卓榮泰也說，進口馬鈴薯絕對沒問題，這沒有破口，檢疫程序改變也是有依據。