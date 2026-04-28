逢甲夜市辣椒水案...綠質疑政治事件 副市長鄭照新：沒有隱瞞與包牌

台中市第六警分局前分局長周俊銘本月17日晚間於逢甲夜市試噴損壞的辣椒水罐，導致前民眾黨主席柯文哲不適，被指第一時間未坦承朝拔官。綠營質疑此為政治事件，藍營則護航指「劉世芳的鍋是盧秀燕在扛」。中市副市長鄭照新今強調，盧市長沒有隱瞞與包牌，全部程序都正常、沒有拖延。

台中市議會今天警消環衛業務質詢，國民黨台中市議員楊大鋐表示，台中「辣椒水案」持續發酵， 外界將矛頭指向盧市長蓋牌、犧牲基層，甚至稱是政治陰謀，「劉世芳的鍋是盧秀燕在扛」，由盧市長承受這些罵名，根本是栽贓抹黑。

鄭照新指出，警方調查時中央跟地方同時知道，盧市長沒有隱瞞、包牌，且因為警政一條鞭，處分都是按照警政署規定處置，市長也尊重警方處置的權力。

至於外界質疑懲處輕重問題，鄭照新說，內政部長劉世芳也曾對外公布尊重警政署的量刑，職務調度也是由警政署發布。另市長得知時機，雖然已知周前分局長有噴灑辣椒水情形，但還有幾位嫌疑人尚未排除，排除需要時間，且當時也有人提告，會依照程序了解涉案情節，後續召開記者會的時機也是向警政署報告，程序正常、沒有拖延，包牌是模糊與政治化說法，市府是就事論事。