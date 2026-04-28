游盈隆指國籍法處理陸配參政權牽強 卓榮泰：我們做法沒有錯

針對中選會主委游盈隆表示現階段用《國籍法》處理中配參政權問題，實屬牽強，且具高度爭議性。對此，行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告前受訪時表示，對於已經發生的個案，跟還存續一些相類似的案例，政府都應該有更明確的法律規範。

卓榮泰表示這些行為人是同時違反了《國籍法》以及《兩岸人民關係條例》，有中國的國籍都必須對中國的《憲法》、《國安法》、《情報法》以及它相關的各種法律，義務要配合中共的要求對我國進行情報的收集，那這個絕對是我國法所不容許的。卓榮泰強調所謂的牽強，大家都知道，就是雖然大家有爭議，還是必須要去做，這個才是牽強。不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，我們要繼續下去」。