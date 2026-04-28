【重磅快評】游盈隆起手式 與卓榮泰、劉世芳唱反調？

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳多次引用國籍法，否定民眾黨前立委李貞秀的民代公職資格；新上任的中選會主委游盈隆卻說，除非修憲，現階段用國籍法處理陸配參政權問題，實屬牽強且具高度爭議。游盈隆開工第一天有備而來，一改中選會是執政黨橡皮圖章的印象。

卓揆今天直球對決表示，行為人同時違反國籍法和兩岸人民條例，且具中國國籍有義務配合中共搜集我國情報。「牽強」代表有爭議還是必須去做，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯」。

游盈隆昨天上任致詞時主動提及，中選會未來有6大挑戰，其中1項就是李貞秀的陸配參政權爭議；游盈隆不僅與行政院、內政部、陸委會唱反調，他也直言不是立法院每項公投都要照單全收。

內政部不甘示弱回應，依國籍法第20條規定，欲擔任我國民選公職者，均應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職1年內完成，過去包括前立委李慶安、李明星等案例，與李貞秀案適用標準一致。內政部上周五還函請中選會及立法院刪除官網「李貞秀女士」相關公告資料，希望下架李貞秀，從此「查無此人」；中選會和立法院卻不埋單，官網仍可查到李貞秀的公告資料。

不過，內政部說法最大的問題是，李慶安、李明星「美國雙重國籍」，與李貞秀「陸配參政身分」，本質上並不相同。游盈隆點出關鍵矛盾，陸配參政權本質並非單純的雙重國籍問題，而是涉及憲法和兩岸人民關係條例所規範的特殊身分與政治權利。

游盈隆也提醒，兩岸人民關係條例規定，陸配取得身分證十年後可取得參政權，目前陸配在台已有14萬多人，會有愈來愈多陸配擁有參政權；必須「正面思考李貞秀案」，深入或明確釐清陸配在台灣戶籍期間計算，否則年底選舉將至，中選會需要明確依據，才能審查參選人資格要件。

實務和法規有所落差，中選會和內政部有扞格，理應聲請釋憲，這也是卓揆最擅長的業務之一；若行政機關逕以國籍法處理，恐被質疑是政治目的凌駕法理一致性。

面對高度政治化議題，行政部門往往選擇最有利於當權者政治正確的法律工具，國家機器武器化，以國籍法對付李貞秀，正符合民進黨「抗中保台」的政治邏輯。

劉世芳曾說，「不要因為討厭劉世芳，就把國籍法想成打壓陸配」。依法行政當然不能因人設事，不因喜歡或討厭特定人士就出現雙標，但在朝野對立的氛圍中，再中性的法律也可能被解讀為政治操作。

游盈隆點出核心問題，執法如果沒有一致性，今天砍了一個李貞秀，明天可能出現第二人，爭議將一再重演。

前主委李進勇時期，中選會常被詬病是行政院附屬機構；游盈隆的起手式，某種程度拉開中選會與行政權的依從距離。不過，在高度敏感的政治環境，任何涉及陸配權利的放寬或重新界定，都容易被上綱為國安問題，恐成游主委未來的一大挑戰。