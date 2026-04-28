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比照雙城論壇與東京簽數位治理MOU 蔣萬安：建立長期穩定交流

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安前年和東京都知事小池百合子茶敘，並送上新年春年、發財金等。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安前年和東京都知事小池百合子茶敘，並送上新年春年、發財金等。圖／取自蔣萬安臉書

北市長蔣萬安打造ＡＩ城市，北市資訊局今天將與東京都簽署數位領域合作交流備忘錄，比照台北上海雙城論壇每年互訪。北市長蔣萬安今受訪說，這次和東京都簽訂合作備忘錄就是要建立一個長期穩定的交流互訪機制，且這一次是北市第一次和東京都建立一個AI城市智慧治理的長期合作架構，市府非常期待相關交流成果。

北市府與東京都的合作將針對五大面向持續深化智慧城市治理的交流合作面向，包括公共行政人工智慧（AI）應用；行政資料管理及資料驅動治理推動；公共部門數位人才培育；每年至少舉辦一次面對面雙邊活動或交流會議（原則由雙方輪流主辦）等。

打造AI城市，北市府今年2月正式與輝達台灣子公司簽約專案地上權案，據了解，北市府團隊也由副秘書長俞振華等人，針對科技治理智慧城市等面向，積極與國際城市合作交流。

俞去年五月代表市長蔣萬安出席東京都的SusHi Tech Tokyo 2025暨G-NETS資深主管會議後；日本東京都副知事宮坂學率去年9月就率東京都數位服務局一行，到台北拜會市長蔣萬安，更加確立雙方簽訂備忘錄的合作意向，去年11月副秘書長俞振華也再度出訪東京都，原市長蔣萬安今年有意親自出席SusHi Tech Tokyo，但因議會期間由副市長張溫德代表出席。

這次的北市府與東京都的「數位領域合作與交流」備忘錄簽署，將由北市資訊局長趙式隆、與東京都數位服務局長高野克己，於4月28日SusHi Tech Tokyo 2026 活動期間正式簽署MOU。

台北 上海 北市府

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