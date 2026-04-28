國籍法斷陸配參政游盈隆質疑「牽強」 卓榮泰：我們沒有錯

民眾黨前立委李貞秀案掀陸配參政權爭議，中選會新任主委游盈隆稱，現階段用國籍法處理仍屬牽強。行政院長卓榮泰雖認同應有更明確的法律規範，但也強調行為人同時違反國籍法和兩岸條例，且具中國國籍有義務配合中共搜集我國情報。「牽強」代表有爭議還是必須去做，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯」。

游盈隆昨在中選會主委交接典禮致詞時提到，在陸配參政權方面，李貞秀絕非最後一案，除非憲法與法律妥適因應與修正，兩岸關係有其特殊性，現階段用國籍法處理仍屬牽強，具高度爭議性。內政部指出，依法行政立場未變，李貞秀案與過去前立委李慶安、李明星等適用標準一致。

卓榮泰指出，對於已發生的個案，跟還存續的類似案例，政府應有更明確地法律規範，而這些行為人，也同時違反國籍法及兩岸人民關係條例。

卓榮泰說，有中國國籍，必須對中國憲法、國安法、情報法，及相關各種法律有義務，要配合中共要求對我國進行情報收集，這絕對是我國法所不予容許。

他表示，所謂的「牽強」，就是雖然有爭議，還是必須要去做，這才是「牽強」，不這麼做就會困難，「所以我們做法沒有錯，我們也會繼續下去」。