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完成史國行程返台 林佳龍：有順利完成總統交付任務
外交部長林佳龍完成史瓦帝尼出訪行程，今天清晨搭機返台，他表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，而一旁民眾也力挺大喊「謝謝部長、部長辛苦了」。
總統賴清德原訂出訪友邦史瓦帝尼，但因中國干預而暫緩。林佳龍25日以總統特使身分出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝等活動，見證台史雙邊合作項目的進展，並視察台灣醫療團與技術團在當地推動的計畫成果。
林佳龍搭乘的中華航空CI62班機在清晨5時58分抵達桃園國際機場，林佳龍表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，國內媒體都有報導，外交部新聞稿也有分享這次擔任總統特使出訪的任務，出席典禮活動也都很順利。隨後由隨行人員陪同通關離去。
一旁有返台民眾看見林佳龍，也特別上前力挺大喊「謝謝部長、部長辛苦了」，民眾告訴記者，部長這麼辛苦突破外交困境，一定要為他加油。
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